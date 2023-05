Madagascar: Développement industriel - 300 millions de dollars à lever pour le FNDI

Le processus d'industrialisation de Madagascar passe à une nouvelle étape avec l'adoption de la nouvelle loi sur les investissements.

Place maintenant aux actions concrètes dont la mise en place et le financement du Fonds National pour le Développement Industriel (FNDI)

FNDI

« Quand nous décidons quelque chose, nous passons à des actions concrètes pour sa réalisation ». C'est ce qu'a notamment déclaré hier, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'ouverture des Journées de Programmation Industrielle. Parmi ces actions figure justement l'opérationnalisation du FNDI, qui fait partie des engagements majeurs pour répondre à la question du financement des entreprises dans le secteur industriel.

On rappelle en effet que le FNDI était prévu par la loi sur le développement de l'industrie. « L'adoption du décret d'application de cette loi permettra d'engager sa mise en place », a déclaré le ministre qui prévoit un système de levée de fonds. « Notre ambition est de lever jusqu'à 300 millions de dollars, soit 50 millions par an sur 6 ans et les modalités opérationnelles pour y arriver » a-t-il précisé.

Velirano N°7

En tout cas, la démarche actuelle, menée par le MICC en partenariat avec le secteur privé, tend vers la réalisation du Velirano n°7 du président de la République sur l'industrialisation massive du pays.

« L'adoption de la nouvelle loi sur les investissements est un signal très fort que nous venons d'envoyer aux investisseurs » précise le ministre Edgard Razafindravahy, en ajoutant que « c'est un cadre d'investissement à jour, destiné à répondre aux attentes des acteurs tant nationaux qu'internationaux et de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales pour mieux sécuriser les investissements ».

Un nouveau cadre, qui se distingue notamment par le fait qu'il met sur le même pied d'égalité, investisseurs étrangers et investisseurs nationaux. Par ailleurs, cette nouvelle loi met fin aux injustices fiscales. « Si on parle d'incitations fiscales par exemple, il ne sera plus possible de les octroyer dans un coin et à des intérêts particuliers. Tout doit se faire de manière transparente et selon la loi. » conclue-t-il. On rappelle que la programmation industrielle est issue des dialogues publics - privés, initiés auparavant. Les Journées de la Programmation Industrielle qui se déroulent au Novotel durent trois jours.