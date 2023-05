Ghana: Samuel Kuffour révèle le rôle crucial joué par Lothar Matthäus dans son arrivée au Bayern Munich

L'ancien international ghanéen, Samuel Kuffour, a remercié Lothar Matthäus pour son transfert au Bayern Munich, révélant que la légende allemande avait joué un rôle essentiel dans son arrivée dans le club allemand.

Kuffour a rejoint le Bayern Munich en 1993 après avoir quitté le Torino et a connu une grosse carrière avec le géant de la Bundesliga.

Il est devenu un élément régulier de l'équipe entre 1996 et 2005, remportant six titres de Bundesliga et la Ligue des champions de l'UEFA en 2001 avant de partir pour l'Italie dans le cadre d'un transfert gratuit.

Dans une interview accordée à Joy Sports, Kuffour a expliqué comment Matthäus l'avait aidé à s'intégrer et à se faire une place au Bayern Munich. Il se souvient : « Quand je suis arrivé en Allemagne, je m'entraînais avec l'équipe première et il m'a dit : « Tu es bon ». Comme j'avais froid, il a dû aller au garage principal pour m'apporter des vêtements et m'a emmené faire des courses pendant deux jours ».

Kuffour a également révélé que Matthäus avait joué un rôle crucial dans ses négociations de transfert avec le Bayern Munich.

« Je venais du Torino, qui voulait une grosse somme, et [Karl-Heinz] Rummenigge ne voulait pas payer. Lothar m'a dit : « Nous savons que ce joueur est bon. Si vous ne voulez pas payer, je vais payer de ma poche pour le faire signer, et quand il se développera, vous devrez me payer dix fois [ce que j'ai payé] ». Le Bayern m'a alors immédiatement fait signer ».

Le défenseur ghanéen a exprimé son admiration pour Matthäus : « Jouer à ses côtés était un rêve devenu réalité. Quand j'étais jeune, je l'ai vu jouer la Coupe du monde 1990 et devenir le meilleur joueur du tournoi, le meilleur joueur du monde de l'année, et je me suis retrouvé sur le même terrain d'entraînement que lui, c'était une bénédiction ».

Matthäus a récemment fait la une des journaux en devenant l'actionnaire majoritaire des Accra Lions, un club de première division ghanéenne.