Afrique: Religion au travail - Les patrons de la FSC s'attirent de sévères critiques sur une photo prise au bureau

Les réseaux, en particulier, Facebook, sont une arme à double tranchant. Mardayah Kona Yerukunondu et Dhanesswurnath Thakoor, président du board et Chief Executive de la Financial Services Commission (FSC), viennent de l'apprendre à leurs dépens. Quel est l'élément au centre de cette situation inattendue ? Une photo prise de toute évidence dans les locaux de la FSC, à Ébène, montre le président et le directeur exécutif de l'organisme encadrant un homme religieux en tenue pour une intervention rituelle.

Quelqu'un aura eu le malheur de publier cette photo sur Facebook. Et voilà les commentaires qui pleuvent dans les milieux des services financiers. Parmi ceux-ci, on note, entre autres :

- «Le rituel est associé aux procédures d'une murthi pratishtha quand une personne veut invoquer le Dieu créateur avec une murthi - statue utilisée comme support pour la dévotion et la méditation» ;

- «L'incompatibilité d'un acte de telle nature dans les locaux de la FSC, loin des regards des autres membres du personnel» ;

- «C'est un recours aux forces divines de deux hommes désespérés qui n'auraient plus la confiance du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, et du Premier ministre, Pravind Jugnauth».

Dans les milieux de la FSC, on qualifie les commentaires que cette photo postée a suscité d'inappropriés. On confirme que cette photo a bel et bien été prise dans les locaux de la FSC en présence d'un homme religieux.

Le lieu n'est autre que la salle où sont suspendues les photos des anciens présidents de la FSC depuis sa création, dont celle d'Harvesh Kumar Seegolam, l'actuel gouverneur de la Banque de Maurice, ou encore de Renganaden Padayachy, l'actuel ministre des Finances.

«Il n'y a jamais eu de murthi pratishtha», fait-on ressortir. «En fait, le président voulait donner un sens spirituel à la procédure qui consiste à afficher sa photo auprès des précédents présidents de la FSC, en invitant un prêtre à marquer la circonstance avec des prières.»