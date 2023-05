Angola: L'Interclube élimine D'Agosto de la Coupe d'Angola

Luanda — L'Interclube s'est qualifié aujourd'hui (mercredi), à Luanda, pour les demi-finales de la Coupe d'Angola de football, en battant le Primeiro de Agosto, par 2-0, en quart de finale, joué au Stade "22 de Junho".

Les buts de la victoire ont été marqués par Além (14' et 24').

Ainsi, l'Interclube affrontera, dimanche, en demi-finale, le détenteur du trophée, Petro de Luanda, qui a également battu la Sagrada Esperança de Lunda Norte, par 2-0, au stade Tundavala, dans la province de Huila. Les buts de Petro ont été marqués par Kinito (22') et Megue (76').

Dans les autres matchs de la journée, Académica do Lobito a battu Desportivo da Huíla, par 3-1, avec des buts de Jekson (12') et Santos (14' et 55'), tandis que Kabuscorp do Palanca a éliminé Isaac de Benguela, 2-1. Les buts on été inscrits par Muiler (but contre son camp, 62'), Demétrio (74') et Kinho (22').

Kabuscorp, qui est en deuxième division, affronte Académica do Lobito, en demi-finale.

Lors de la finale de la dernière édition de cette deuxième plus grande compétition de football du pays, Petro de Luanda a battu le Desportivo da Huíla, par 2-1.