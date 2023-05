Ethiopie: La 4ème réunion de l'UA sur la jeunesse, la culture et les sports s'est achevée par l'adoption de stratégies visant à renforcer les secteurs.

Addis Ababa le — La quatrième réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA) sur la jeunesse, la culture et les sports a conclu ses délibérations aujourd'hui en adoptant des lois et des stratégies visant à exploiter les avantages des secteurs du sport, de la jeunesse et de la culture pour le développement du continent.

La réunion des experts de la 4e réunion du Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports (STC-YCS4) s'est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 22 au 24 mai 2023.

Le thème de la réunion était " L'UA à 60 ans : libérer et développer l'innovation pour la mise en oeuvre de l'AfCFTA à travers la jeunesse, la culture et les sports).

Dans sa conclusion, la réunion a adopté diverses lois et stratégies en vue d'exploiter les avantages des secteurs du sport, de la jeunesse et de la culture pour le développement du continent.

La réunion des experts a également souligné la nécessité de financer les programmes pour la jeunesse en fonction des priorités ; les États membres devraient s'approprier l'industrie du sport en renforçant les infrastructures sportives, en développant la gestion du sport et en investissant dans le sport.

La réunion a également noté que le développement du sport, de l'éducation artistique et de l'esprit d'entreprise est vital pour permettre aux athlètes d'exploiter pleinement leur potentiel, ainsi que pour promouvoir le sport au niveau régional et villageois et la culture.

L'importance de ratifier la Charte africaine de la jeunesse et d'accroître sa notoriété a également été soulignée lors de la réunion, car 16 pays africains n'ont pas encore ratifié la Charte.

Il a également été souligné que l'augmentation de l'activité de la diaspora africaine est vitale pour renforcer sa contribution au développement du continent, entre autres.