Afrique Centrale: Football d'âge - L'Uniffac valide l'organisation du tournoi « Fatshi cup »

En séjour à Kinshasa, le président de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (Uniffac), Jean-Guy Blaise Mayolas, et le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mwana Kabula, ont parlé du tournoi de "Fatshi cup", initié par le ministre pour la promotion du football d'âge en Afrique centrale.

Initié par le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kabulo Muana Kabulo, le tournoi de football U20 d'Afrique centrale « Fatshi cup » aura bel et bien lieu. Le président de l'Uniffac, Jean-Guy Blaise Mayolas a échangé à ce sujet, le 23 mai, avec le ministre des Sports et Loisirs. Il y a été conduit par le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

Le président de l'Uniffac a confirmé l'organisation de cette future compétition dont l'annonce a suscité une certaine polémique au sein de l'opinion sportive locale. « Nous sommes en train de voir, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et la Fédération, l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les inspecteurs techniques vont se rencontrer lors des réunions que nous aurons très prochainement entre la Fédération de la RDC et l'Uniffac », a laissé entendre Jean-Guy Blaise Mayolas. L'appellation « Fatshi cup » a achoppé certains.

Mais le président de l'Uniffac a affirmé : « Fatshi cup ou non, ce n'est qu'une dénomination qui ne changera en aucun cas le but du tournoi. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème, la sous-région félicite ce genre d'initiatives. Il n'y a pas de soucis pour cela ».

Annoncé comme un tournoi à organiser sous l'égide de la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo, a rectifié, soulignant que cette institution n'a pas initié le tournoi, mais elle pourrait cependant apporter son appui. Pour l'initiateur du tournoi, Fatshi cup vise à assurer la relève du football sénior et la promotion du football des jeunes des fédérations de la zone Afrique centrale. Le coup d'envoi de la première édition sera donné le 30 juin et la finale est prévue pour le week-end du 7 au 9 juillet à Kinshasa.