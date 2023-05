Madagascar: Météo - Les Hautes Terres déjà en mode hiver austral

Vakinankaratra et Amoron'i Mania affichent sur plusieurs jours successifs des températures en dessous de 10°C.

Les premières températures minimales à un chiffre ont été observées depuis déjà quelques temps, dès la mi-mai, dans plusieurs régions des parties centrales de la Grande île. Le Vakinankaratra en affiche la majorité avec, à titre d'exemple, 4°C hier, ce jour et encore demain, et 7°C samedi prochain, selon les prévisions de Météo Madagascar. Amoron'i Mania enregistre 8°C ce jour et encore demain.

Ainsi, les températures minimales chutent déjà en dessous des 10°C dans certaines localités des Hautes Terres centrales. Ce qui fait renouer les habitants de ces régions avec les looks emmitouflés aux premières heures de la journée mais également le soir, et avec les couettes la nuit. Pour Analamanga, les températures minimales tournent encore autour des 10°C ou 11°C. Ailleurs, elles sont encore au-dessus des 15°C.

Antanifotsy et Antsirabe

Pour les trois prochains jours, les prévisions de Météo Madagascar indiquent des températures minimales généralement comprises entre 7°C et 22°C. La même tendance pourrait être observée jusqu'au dimanche 28 mai 2023. Les prévisionnistes précisent alors que la valeur minimale absolue sera enregistrée à Antanifotsy et à Antsirabe. De quoi préparer les populations de ces districts au froid glacial dans les prochaines semaines et les prochains mois. On s'en rappelle, à chaque saison d'hiver, les températures dans le Vakinankaratra frôlent à plusieurs reprises le 0°C. Cette saison, il ne sera peut-être pas étonnant de revoir la situation se reproduire.

Dans la partie Nord de l'île, les températures minimales pour les prochains jours seront comprises entre 15°C et 22°C tandis que dans le Sud, elles seront entre 11°C et 16°C. Pour l'axe Est, entre 10°C et 18°C et dans la partie Ouest de l'île, entre 13°C et 20°C.

Mais les températures clémentes seront encore au rendez-vous, autour de la mi-journée et l'après-midi où seront relevées les températures maximales. Elles seront comprises entre 20°C et 35°C pour les prochains jours sur l'ensemble de la Grande île.