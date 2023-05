Madagascar: Rio Tinto QMM - Un financement de 13 millions de dollars pour l'extension de l'unité de traitement d'eau

Rio Tinto QMM ne lésine pas sur les moyens pour améliorer son système de traitement des eaux sur son site minier.

La firme minière vient de débloquer un financement de 13 millions de dollars consacrés à l'extension de son unité de traitement d'eau qui passera ainsi d'une capacité comprise entre 450 à 600 m3 d'eau par heure à 1 500 à 2000 m3 par heure, soit plus du double.

Nouvelle étape

S'agissant du plus grand projet entrepris par l'entreprise depuis sa décision d'investissement cette extension baptisée « « Rainy Season Release Readiness » ou RRR constitue une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie axée sur une gestion efficace et durable de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de son site minier. Établie en conformité avec les réglementations en vigueur, celle-ci repose sur un principe qui priorise la protection de l'environnement récepteur avec la garantie d'une qualité des eaux de rejet conforme aux normes stipulées.

« Ce projet d'unité de traitement s'inscrit dans la stratégie de gestion des eaux de QMM qui repose, notamment sur un principe de « minimisation des impacts sur le milieu récepteur, avec la garantie d'une qualité des eaux de rejet conforme aux normes stipulées par le régulateur », a déclaré Paul Kluge,le directeur des services techniques miniers.

Spécificités

Ravo Rakotoarimanana, surintendant géotechnique et gestion de l'eau, a pour sa part annoncé : « L'eau que nous utilisons dans notre processus est naturellement acide (pH entre 3 et 5, c'est le pH des marécages naturels à Mandena), alors que les critères légaux de relâchement sont entre 6 et 9. Afin d'y remédier, nous avons décidé de mettre en place ce projet RRR. Le dispositif est destiné à corriger le pH de l'eau que nous relâchons en respect aux exigences légales ».

La stratégie prend aussi en compte les spécificités de Madagascar et les conséquences de l'exposition croissante de la Grande île aux aléas climatiques, incluant de fortes précipitations, à travers la gestion des niveaux des bassins de stockage du site minier. À travers cette nouvelle unité de traitement d'eau, qui ne requiert aucun procédé chimique, Rio Tinto QMM souhaite réaffirmer son engagement à développer des solutions innovantes et écoresponsables en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.