Madagascar: Bypass - Un enfant décède lors d'une sortie scolaire

Une sortie scolaire s'est transformée en drame et restera certainement dans la mémoire collective des élèves. L'établissement a choisi un centre de loisirs situé à Imerimanjaka pour un pique-nique avec les enseignants.

Le pire s'est produit lorsque, sur place, l'un des enfants a sauté dans le grand bassin de la piscine. « Il a heurté les marches de la piscine et a immédiatement perdu connaissance. Les adultes ont vainement essayé de le réanimer, du sang sortait de tous les orifices les de son visage (nez, bouche et oreilles) », a-t-on appris. Un médecin est arrivé sur place, mais l'élève de 7e année était déjà mort, il ne lui restait plus qu'à constater le décès.

Cet événement tragique s'est produit mardi vers 10 heures, peu de temps après l'arrivée de la délégation sur place. En cette fin d'année scolaire, de nombreux établissements, en particulier ceux qui suivent les programmes français, organisent des sorties pour ravir les élèves. Pour la plupart d'entre eux, compte tenu des calendriers scolaires, ces événements ont lieu cette semaine.

Pour cette école de Manakambahiny, les parents éplorés ont déposé une plainte contre les responsables et, sans aucun doute, le centre de loisirs sera également concerné. « Il n'y avait même pas de maître-nageur pour surveiller la piscine », selon certains témoignages sur cette affaire. Qu'en est-il de la responsabilité de l'école, des enseignants et des dirigeants du centre de loisirs ? En attendant les résultats de l'enquête, on a appris que la nouvelle a suscité une vive réaction au ministère de l'Éducation, qui serait en train de prendre les mesures nécessaires pour mieux assurer la sécurité des enfants lors des sorties scolaires. Attendre et voir, car un tel événement malheureux, dû à un manquement dans l'organisation, est un véritable casse-tête pour les parents.