Congo-Kinshasa: Humour - Deux soirées d'affilées de Benji 4 au Showbuzz

Les 26 et 27 mai à 19h00, l'humoriste Benji 4 offrira deux spectacles inédits en one man show dont le premier, Imprévu, va se construire en cours de prestation avec une grande part d'improvisation tandis que le second sera la suite de sa sympathique invitation à rire de ses amours, intitulé en l'occurrence « Rire de nos amours 2 ».

Coproduites par l'humoriste Benji 4 et Kaizen Productions, les deux soirées, quoique d'affilées, sont à tous points de vue distinctes et construites sur deux concepts différents. Comme l'a souligné Jean-Michel Kambaza, Imprévu tire son intitulé du fait que « son texte n'est écrit qu'à 40 % ». En effet, a soutenu le directeur général de Kaizen Productions, « les 60 % restants du spectacle vont se construire au moment de la prestation en interaction avec le public ». Tout naturellement, « "Imprévu" naîtra de l'énergie de la salle autour de l'atmosphère générale suscitée par les échanges de l'artiste avec les spectateurs ». Ne sachant donc pas à quoi s'en tenir, la production est elle-même dans l'expectative du rendu improvisé qui inclut la réactivité du public. Concept exprimé par la moitié de l'affiche crayonnée en noir et blanc en opposition à l'autre moitié qui a tout d'une affiche normale avec le portrait photo en couleur de Benji 4.

Quant à Rire de nos amours 2, il n'est rien d'autre que la suite du one man show Rire de nos amours, datant de trois ans. Ce spectacle présenté le 14 février 2020 par Benji 4 avait porté sur divers scénarios de relations amoureuses y mêlant anecdotes et histoires loufoques. Il l'avait conclu par une vraie demande en mariage à sa dulcinée. Aussi, la seconde partie à l'affiche le 27 mai est enrichie avec son quotidien d'homme marié. Dès lors, Rire de nos amours 2 est « une combinaison du show précédent avec les réalités vécues depuis trois ans au sein de son mariage », a expliqué Jean-Michel Kambaza.

Benji 4 est tenu, en raison de son brillant parcours référencé à l'international, avec notamment son statut d'ambassadeur pour l'Afrique du Montreux comedy festival, doublé de celui de coach et MC du concours Mon premier Montreux organisé par la prestigieuse rencontre internationale, pour « l'un des meilleurs humoristes congolais » de l'heure.

En outre, à l'occasion de la conférence de presse annonçant ses soirées, Benji Kajingu, dit Benji 4 s'est targué d'être né humoriste affirmant à ce propos : « J'ai commencé l'humour dans le ventre de ma mère ». Et d'ajouter : « Chez moi, il ne se passe pas une journée sans rire », insistant sur le fait qu'il n'y a pas de comparaison possible au vécu quotidien normal d'une famille où le rire participe au maintien de la bonne humeur. Ainsi donc, a-t-il soutenu : « Chez nous, c'est anormal ! Tous les jours, mes frères peuvent sortir facilement des phrases que l'on peut vendre aux humoristes ».

Le contexte de vie familiale dans lequel a grandi l'artiste a ainsi donc beaucoup nourri son tempérament et son talent. « Mon père est quelqu'un de pas très sérieux, ce n'est pas faux de le dire, je ris tout le temps en conversant avec lui car il est très attaché au rire », a-t-il reconnu. « A la maison, nous riions tout le temps mais je suis le seul de ma famille à avoir choisi de faire de l'humour mon métier depuis 2011 avec des passages en solo dans un groupe », a précisé l'humoriste. Il s'est définitivement lancé « en 2013 avec une première prestation de stand up en one man show ».