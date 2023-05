Afrique: Anniversaire - L'Afrique célèbre les soixante ans de son unité

Le 25 mai 1963, trente-deux chefs des Etats africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis Abeba, en Ethiopie, pour signer la charte portant création de la première institution continentale africaine, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'ancêtre de l'Union africaine (UA).

Les objectifs de l'OUA étaient de faciliter l'union et la solidarité entre pays africains pour parachever la décolonisation et se libérer du racisme de l'apartheid. L'organisation était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée.

Dans son credo « Un gouvernement de l'Union pour une Afrique unie », le président ghanéen de l'époque, Kwame Nkrumah, émergeait déjà l'idée d'institutionnalisation de politiques communes et d'unité politique au niveau continental. Cette idée est réactualisée par la Déclaration d'Accra de 2007, dont le modèle d'intégration réaffirme le projet des « États-Unis d'Afrique », et porté par certains leaders africains comme feu Colonel Muammar Kadhafi.

Déjà avec la création, en juillet 2002, de l'UA, se profilait le projet d'un gouvernement de l'Union et des États-Unis d'Afrique. Il reste que l'approche a été renversée.

De l'OUA à l'UA

Comme toute organisation, l'OUA a eu ses faiblesses. En effet, elle s'est retrouvée à maintes reprises dans l'incapacité de définir une position claire et ferme et surtout d'imposer une ligne de conduite précise et efficace à ses etats membres.

Quarante ans après sa fondation, les cinquante-trois États membres se rendirent à l'évidence en faisant de la substitution de l'organisation par l'UA une condition nécessaire d'accélération du processus d'intégration du continent. C'est ainsi qu'à l'occasion du sommet de Durban, tenu en juillet 2002, en Afrique du Sud, l'UA est créée officiellement.

Avec pour premier président le Sud-Africain Thabo Mbeki, qui était précédemment président de l'OUA, l'UA a poursuivi, depuis sa création, deux objectifs majeurs, à savoir instaurer la stabilité et renforcer les économies africaines. Actuellement, présidée par le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, l'organisation réunit depuis 2017 cinquante-cinq pays africains après la réintégration du Maroc, soit tous les pays d'Afrique à l'exception du Somaliland qui n'est reconnu par aucun État.