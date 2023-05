Madagascar: Itaosy Avarabohitra - Mort douteuse d'un motocycliste

Évacué à l'hôpital, un motocycliste est décédé samedi. La gendarmerie a dit qu'il a eu un accident de la circulation à Avarabohitra Itaosy. Sa famille hésite à y croire.

Réunis pour s'appuyer dans une épreuve douloureuse, des proches d'un motocycliste supposé victime d'un accident de la route à Avarabohitra Itaosy se montrent très hésitants pour céder aux versions de la gendarmerie. L'homme a été plongé dans le coma pendant cinq jours à l'hôpital et est décédé samedi. D'après l'un de ses proches, la gendarmerie aurait découvert sa moto sur la route, près de Ratsimamanga. Son argent aurait disparu.

Ce qui étonne de plus sa famille, sa gorge présentait une grande estafilade s'apparentant à une trace de coup d'objet tranchant, probablement un couteau. Ces indices poussent sa famille à soupçonner autre chose. Elle sous-entend un vol et meurtre. « C'était un accident. Mais comme on dit : on ne meurt pas, on est tué. C'est là le problème pour certains. Les personnes sources de ces supputations n'ont pas vu ce qui s'est passé », assène un gendarme.

Abandonné

« La moto a failli rentrer en collision avec une voiture. Elle a pu s'esquiver. Le chauffeur s'est efforcé de l'épargner. Chacun s'est déporté vers sa gauche. Le deux-roues a roulé dangereusement vite, vraiment à vive allure. Le véhicule venait d'Itaosy et lui de l'autre côté. Ils se croisaient », enchaîne le sous-officier supérieur. Pendant son embardée effrénée, le motard a renversé une personne et s'est affalé.

Des témoins oculaires ont même cru qu'il est mort sur le coup. Sa victime s'est cassée les jambes, à cause du choc d'une rare violence. « J'ai également entendu que la famille du défunt n'accepterait pas, réclame une autopsie et dit que c'est suspicieux...Laissons-la faire l'autopsie par rapport à cet objet tranchant, à partir de cela, une enquête va être ouverte pour savoir quel objet tranchant ? Des éclats de verre peuvent être tranchants », explique le gendarme travaillant dans le secteur.

« La voiture a tout de suite embarqué le motocycliste et l'a transporté à l'hôpital. L'autre individu percuté par la moto a été abandonné. Il était toujours là à l'arrivée des gendarmes. Il a ensuite été emmené à l'hôpital. Il y est toujours », décrit-il. « Je comprends le souci de la famille. Un conducteur de taxi-moto a récemment été poignardé dans cet endroit-là. C'est pour cette raison qu'elle fait des rapprochements des faits. L'autre blessé essayait de planter un couteau sur son proche, penserait-elle, et que c'est à cause de cela qu'il l'a heurté. Cette hypothèse lui appartient, mais l'enquête déterminera tout », conclut-il.