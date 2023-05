Angola: Colectivo de Artes Vozes D'África forme de nouveaux acteurs de théâtre

Huambo (Angola) — Au total, 165 citoyens, pour la plupart des jeunes aspirants au théâtre, des provinces de Cuanza Sul et Huambo, participent, à partir de ce jeudi, à une session de formation sur les techniques des arts de la scène.

L'action de formation, d'une durée de trois mois, se déroule gratuitement, une initiative du Colectivo de Artes Vozes D ́ África, dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de ce groupe.

A l'occasion, le directeur exécutif du Colectivo de Artes Voz D ́ África, Pedro Nhanga, a déclaré que la formation, qui a lieu dix ans plus tard, vise à contribuer à l'amélioration de la qualité du théâtre dans les deux provinces, en vue de favorisant son épanouissement.

A cet effet, il a indiqué que les participants sont formés sur les bases du théâtre, l'importance, la production et le marketing, les techniques de représentation, l'expression corporelle, l'analyse des techniques dramatiques, le travail de recherche et d'investigation dans la préparation d'une pièce de théâtre, en plus des connaissances sur les scripts lumineux et sonores.

Avec la formation de ces futurs acteurs, a-t-il expliqué, il est prévu de contribuer à la création de 25 troupes de théâtre dans les provinces de Cuanza Sul et Huambo, afin qu'elles puissent dynamiser le domaine scénique de ces régions.

Il a ajouté que la clôture de l'action de formation sera marquée par la tenue, en septembre de cette année, de la IX édition du festival de théâtre Vozes D ́África, neuf ans après la dernière, tenue en 2014.

À son tour, le directeur par intérim du Bureau de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports de Huambo, Ansilson Ernesto, a apprécié l'initiative, notant qu'elle contribuera à la dynamisation du théâtre dans la province, compte tenu de son importance dans la moralisation de la société.

Le 10 mars 1998, le Colectivo de Artes Vozes D ́África, avec plusieurs participations nationales et internationales, détient, entre autres réalisations, le titre de lauréat du Prix national de la culture et des arts en 2012, en plus de la deuxième place au troisième édition du festival national de théâtre, qui s'est tenue en 2001 à Cabinda, et le prix du théâtre de la ville de Huambo, ainsi que les honneurs et la reconnaissance.