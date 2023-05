Angola: Angela Ferrão anime l'ouverture du Forum International des Femmes

Luanda — Avec l'interprétation de trois chansons, la chanteuse Ângela Ferrão a animé la cérémonie d'ouverture du 1er Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, qui se déroule depuis ce jeudi à Luanda.

Avec les chansons «Wanga», «Céu Azul» et «Malaika», cette dernière de Myriam Makeba, la chanteuse a diverti des personnalités importantes telles que l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Epsy Cambell Barr, des représentants des Nations Unies et diplomates, participants à 'événement.

« Les défis de la mondialisation dans le processus d'autonomisation du genre », « L'innovation technologique et l'éducation pour atteindre l'égalité des sexes », « La formalisation comme mécanisme d'inclusion sociale et financière », « Les défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique sur le continent africain » et le « Rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la préservation des conflits », sont les sujets de débat programmés lors de la rencontre internationale.

Le forum ciblera les femmes leaders des organisations régionales africaines, les femmes leaders, cheffes de gouvernement et les membres des Palop, de la CPLP et de l'OEACP, des organisations internationales et nationales, des représentantes des missions diplomatiques, des représentants des entités du secteur public, des entreprises publiques et privées et des entités du secteur privé.

Née à Amboim, Gabela, province de Cuanza Sul, le 7 mai 1976, Angela Ferrão a commencé à faire ses premiers pas dans le chant à l'âge de cinq ans, précisément en 1981, lorsqu'il a rejoint les programmes "Piô Piô, sur C.A.D.A sur la Radio Nationale d'Angola (RNA), à Gabela.