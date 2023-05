Angola: Le Ministre considère le secteur privé comme fondamental pour la culture

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme (Mincultur), Filipe Zau, a estimé mercredi, à Luanda, que l'engagement du secteur privé est essentiel pour que l'employabilité dans le secteur artistique se développe en termes quantitatifs et qualitatifs.

Le ministre a fait cette déclaration à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre l'Union nationale des artistes et compositeurs Société anonyme (UNAC) et l'Association des hôtels et ressorts d'Angola (AHRA).

Filipe Zau a souligné que cet engagement contribuera au revenu garanti des artistes, ainsi qu'à leur permettre de vivre de cet art, en mettant à la disposition de la société angolaise et des amoureux de la culture des produits de meilleure qualité.

Selon lui, le secteur hôtelier apparaît comme l'un des agents du secteur privé qui a ce rôle, en raison du volume de personnes, des affaires qui l'impliquent et de ce qu'il représente pour le Tourisme.

Il a souligné que la signature du mémorandum est très pertinente pour l'existence d'un agenda culturel permanent dans les hôtels, centres de villégiature et zones similaires du pays, car il permettra aux artistes de disposer d'espaces pour l'exposition de leurs créations.

Il s'est référé à être une valeur ajoutée pour les utilisateurs de ces unités hôtelières, dans lesquelles ils pourront se reposer, se divertir, écouter de la musique, jouer au théâtre, danser, apprécier, acquérir des oeuvres d'art et de l'artisanat dans le même espace.

Il a expliqué que cet agenda culturel apportera des avantages aux hôtels, puisque la qualité des artistes affichés contribuera à une augmentation des taux d'occupation, ce qui, à son tour, garantira la permanence, une augmentation de la main-d'oeuvre dans le secteur du tourisme et des revenus.

D'autre part, il a souligné que l'amélioration de la qualité des services hôteliers passera par une augmentation du niveau de formation technique de ses employés, dans les domaines les plus divers, c'est pourquoi il a jugé nécessaire que cette composante soit intégrée à toutes les étapes de mise en oeuvre du présent diplôme pour garantir son succès.

À propos du mémorandum, il a déclaré qu'il crée la perspective d'une augmentation des conditions d'emploi quantitatives et qualitatives, pour les deux secteurs, compte tenu du fait que l'agenda culturel sera un produit supplémentaire pour les agences de voyages, les guides touristiques, les hôtels, les centres de villégiature, les restaurants et tous les acteurs du secteur.

Il a garanti un scénario satisfaisant, ce qui augmentait en même temps ses responsabilités en termes institutionnels, bien qu'il ne soit pas parmi les signataires.

Dans cette perspective, il a précisé que le Centre Culturel de Huambo, la plus grande infrastructure du pays, et le Palais de la Musique et du Théâtre, connaîtront bientôt posée la première pierre.