Madagascar: Secteur agricole - Promotion des produits d'excellence de Madagascar

Madagascar regorge de nombreux produits du terroir jouissant d'une renommée internationale surtout en termes de qualité.

Parmi ces produits d'exception, on peut citer, entre autres, le cacao fin et les autres produits biologiques de la Grande île qui sont très prisés sur le marché international. Afin de les promouvoir, une semaine des produits d'excellence sera organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage du 12 au 18 juin 2023. « Cet événement, soutenu par le programme PIC et avec l'appui financier d'autres partenaires comme le FIDA et la FAO, se déclinera en trois parties.

Ainsi, un panel « Cacao fin » se tiendra du 13 au 14 juin 2023 à l'hôtel Radisson Blu. Ensuite, le forum B2B dédié à l'agro-business dans sa deuxième édition, aura lieu à la même période, à l'hôtel Carlton. Tandis que la troisième partie constitue le salon « Biolojika » qui va se dérouler du 15 au 18 juin 2023 au CCI Ivato », a expliqué le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison à la presse.

Candidature approuvée

Parlant du panel « Cacao fin », la candidature de Madagascar à accueillir cet événement, a été approuvée à l'unanimité par 53 pays membres, à Abidjan l'an dernier. Il s'agit notamment d'une réunion à huis clos des experts ad hoc du panel « Cacao fin ». Ces experts vont examiner individuellement les dossiers des 20 pays qui prétendent faire partie de l'annexe C sur le Cacao ou Accord international sur le cacao de 2010.

Madagascar est le seul pays africain ayant intégré cette liste. De nombreux experts internationaux et le directeur exécutif de l'ICCO vont assister à ce panel « Cacao fin ». Une exposition et des séances de démonstration du savoir-faire artisanal sur la fabrication de chocolat par des chocolatiers malgaches, aura également lieu. Il est à noter que le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et le Comité national du cacao se chargent de l'organisation de ce panel.

Développer des liens d'affaires

Concernant le forum B2B dédié à l'agro-business, l'objectif consiste à développer des liens d'affaires durables entre les acteurs privés et entre le duo public-privé. « Des rencontres entre investisseurs, promoteurs de projets et producteurs auront ainsi lieu durant cet évènement afin de promouvoir l'agro-business, spécifiquement autour des produits d'excellence de Madagascar, mais également autour d'autres produits phares. Ce qui permettra de renforcer la plateforme d'échanges entre les différents acteurs du secteur de l'agribusiness en vue d'y promouvoir les investissements », toujours d'après le ministre Harifidy Ramilison.

Des séries de conférences y seront également organisées. Il est à noter que ce Forum B2B se tiendra en même temps en ligne en partenariat avec diverses chambres de commerce internationales comme la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, ou celle du Canada. Cet événement verra la participation active de tous les départements ministériels clés dans le développement du secteur ainsi que de l'EDBM et bien d'autres partenaires.

L'avenir du bio

Et enfin, le dernier événement et non le moindre concerne le salon « Biolojika » dans sa deuxième édition. Cet événement entre dans le cadre de l'organisation du salon ITM (International Tourism Fair of Madagascar) qui se déroulera du 15 au 18 juin 2023 au CCI Ivato, et ce, en collaboration avec le Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique. « Il s'agit d'un lieu de rencontre entre les acteurs oeuvrant dans le secteur biologique ainsi que les acheteurs et les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Des conférences-débats sur les enjeux actuels et l'avenir du bio dans le pays et à l'extérieur, seront également organisées », a conclu le ministre de tutelle.