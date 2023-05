Madagascar: JIRAMA - 200 milliards Ar. de factures à recouvrer, 150 milliards Ar. de pertes techniques

Il y avait de l'électricité dans l'air, hier au Palais d'Iavoloha.

Externalisation

La compagnie nationale d'électricité et d'eau a fait l'objet de deux communications verbales en conseil des ministres. La première est relative à l'externalisation du recouvrement des recettes de la JIRAMA dont le montant total des factures impayées par ses abonnés s'élève à 200 milliards Ar. pour ces 5 dernières années. Plus précisément entre 2018 et 2022. Un service chargé spécialement du recouvrement sera mis en place avec si besoin est, le recours au savoir-faire d'un consultant.

30% de pertes

La seconde communication verbale effectuée au titre du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures sur la situation de la JIRAMA, porte sur la gestion des pertes techniques de distribution d'électricité, estimées à 30% alors que la moyenne mondiale se situe entre 10% et 15%. Par rapport aux autres compagnies d'électricité dans le monde, l'entreprise publique malgache enregistre deux à trois fois plus de pertes techniques, évaluées à 150 milliards Ar. par an.

Contrat EPC F

Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé pour trouver une entreprise qui dispose de la technologie et d'une expérience mondiale en matière de digitalisation. L'attribution du marché public se fera par contrat EPC F (Engineering Procurement Construction) dont la signature entre l'attributaire et le maître d'ouvrage s'effectue au plus tard sept jours francs après réception de la décision d'attribution définitive par le candidat retenu à qui il appartient de trouver le financement retenu. En somme, l'Etat n'a pas à débourser de l'argent pour ne pas aggraver davantage la situation financière de la JIRAMA qui se trouve aujourd'hui dans le ...noir, à tel point qu'entre la compagnie et les abonnés, le courant ne passe plus ou passe mal.