Madagascar: Évangélisation - Cinq jours de croisade au stade Maki

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ », ce verset tiré du deuxième chapitre des deuxièmes épîtres des Corinthiens est le fil conducteur de la grande croisade de cinq jours au Stade Maki Andohatapenaka

Cinq cent mille personnes sont attendues du 5 au 9 juin au Stade Maki Andohatapenaka dans le cadre de la Grande croisade « Jesosy Manasitrana » avec l'évangéliste helvético-ghanéen, Dag Heward-Mills. Le « Healing Jesus Crusad » entre dans le cadre de la campagne d'évangélisation qui s'étend au quatre coins du monde. Pour Madagascar, ceci est la deuxième vague, suite logique du premier volet qui s'est tenu à Toamasina l'année dernière. Le but, gagner cent millions d'âmes pour le royaume de Dieu. Car selon les propos du prédicateur, « Connaître l'Évangile est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un ».

D'après le Pasteur Aintsoa Razafimandranto, membre du comité d'organisation, « la coordination de cette grande croisade met en exergue l'unité des associations cultuelles dans la capitale en réunissant une centaine d'églises. Mobilisant un capital humain d'environ 8 000 personnes, ce rendez-vous est un évènement majeur tout comme ses 240 évangélisations accomplies dans 32 pays. Le but est simple, prêcher la bonne nouvelle dans le monde, montrer l'amour de Dieu à travers des prédications et des actions, unifier le corps du Christ dans chaque pays hôte et encourager chaque personne présente dans sa quête du salut. En somme, annoncer l'évangile pure et sans compromis suivi de signes et de prodiges. » Bientôt à Madagascar, il mettra le cap sur Mahajanga et Maevatanana du 29 mai au 2 juin 2023.

Faisant partie des serviteurs de Dieu contemporains actifs, Dag Heward-Mills est l'un des piliers de l'évangélisation mondiale. Médecin et auteur d'une centaine de livres chrétiens, il a sorti des best-sellers traduits dans plus de 40 langues, y compris le malgache. Ses livres parlent essentiellement de loyauté/déloyauté, de la croissance de l'Église mais aussi de direction chrétienne ou de leadership.

Sortant des sentiers battus, Dag Heward-Mills donne une importance capitale au leadership chrétien. Par ailleurs, des conférences sur le sujet, réservés aux pasteurs et leaders chrétiens, auront lieu du 6 au 8 juin au gymnase couvert Ankorondrano. L'évangéliste Dag Heward-Mills est un conférencier basé à Accra au Ghana. Il a commencé avec le Lighthouse Chapel international, et a créé aujourd'hui 4 000 églises dans le monde entier. En outre, Dag Heward-Mills a été classé parmi les 100 Africains les plus connus.