Algérie: Centre universitaire Mila - Echanges avec des enseignants du Portugal et de la Bulgarie

MILA-Des enseignants universitaires du Portugal et de la Bulgarie sont arrivés à Mila pour échanger expériences et savoirs avec les enseignants et étudiants du centre universitaire Abdelhafid Boussouf, a-t-on appris mercredi du directeur de ce centre, Amirouche Bouchelaghem.

Selon le même responsable, le centre universitaire de Mila a reçu, dans le cadre d'un accord d'échange scientifique signé avec 5 universités portugaises au titre du programme de coopération internationale Erasmus+, une délégation de trois enseignants de l'université nouvelle de Lisbonne spécialisés en écologie, environnement et traitement des eaux.

Le centre a également reçu au début de cette semaine une universitaire spécialisée en management des affaires de l'université bulgare de Varna en vertu de l'accord d'échange signé avec cette institution, a précisé Bouchelaghem.

Ces visites rentrent dans le cadre des efforts d'ouverture sur les universités étrangères pour l'encouragement des échanges de travaux scientifiques dans les différentes disciplines à travers notamment de conventions de coopération favorisant la dynamique internationale des étudiants, enseignants et même les staffs administratifs, a relevé le même responsable.

Le Dr.Desislava Borislavas Serafinova de l'université Bulgare de Varna a souligné que par sa présence pour la première fois en Algérie et à Mila, aspire au partage des connaissances et expériences dans le développement durable et le management des affaires.

"Je suis ici pour l'échange des connaissances", a affirmé la même universitaire qui a souligné que les débats qui ont suivi sa communication d'aujourd'hui lui ont permis de découvrir la finance islamique ainsi qu'une nouvelle culture.

Outre les activités scientifiques, la direction du centre universitaire de Mila a prévu un programme de découverte des sites et monuments touristique de Mila et des wilayas de Constantine et Sétif, a-t-on indiqué.