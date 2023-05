Sénégal: Saint-Louis / Renforcement la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques - l'Institut Mondiale pour la Croissance Verte (GGGI) lance son Projet d'Agriculture Intelligente dans le Nord

La grande salle de conférence du Conseil Départemental de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 24 mai 2023, la cérémonie de lancement du Projet d'«Agriculture Intelligente face au Climat et Chaînes de Valeur Durables au Sénégal».

La cérémonie a eu lieu en présence du représentant de l'Ambassade de la République de Corée au Sénégal, M. Chang Yeon, du Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow et fut présidée par l'Adjoint au Gouverneur de Saint-Louis en charge du Développement, Modou Mamoune Diop. Le projet est mis en oeuvre par l'Institut Mondial pour la Croissance Verte (Global Green Growth Institute - GGGI), sur financement de la République de Corée.

L'objectif de ce projet est de contribuer au renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique. A en croire Mme Assana Magagi Alio, Représentante Résidente de GGGI au Sénégal, l'Institut Mondial pour la Croissance verte (Global Green Growth Institute ou GGGI) a pu mobiliser un financement du Gouvernement de la République de Corée, avec un apport du Gouvernement du Sénégal, pour mettre en oeuvre ce nouveau programme.

Le coût global de ce projet s'élève à plus de 2 milliards 300 millions de FCFA, pour une durée de 3 ans. «GGGI, dans le cadre de ce projet, va collaborer avec la SAED, l'Ong Better World, la Banque Agricole (LBA) du Sénégal, Korea Program on International Agriculture (KOPIA), Fonsis et les groupements de producteurs des localités ciblées dans la Vallée du Fleuve Sénégal à savoir Gandiaye, Tilène et Pont-Gendarme», a-t-elle renseigné.

Avant de préciser aussi que ce projet propose de répondre à une problématique relative à l'accroissement de la productivité et la résilience des chaînes de valeur du riz et des légumes dans cette partie Nord du pays. Il s'agira, en effet, d'améliorer la résilience de 1000 agriculteurs, et de contribuer à améliorer également les rendements jusqu'à 10%.

A cette occasion, les riziculteurs et les maraîchers de la zone cible, auront la possibilité d'accéder aux intrants, aux équipements et aux services financiers de qualité. «La promotion des technologies numériques et de l'esprit d'entreprise dans l'agriculture permettra de trouver 20 solutions vertes innovantes, de soutenir au moins 5 entreprises en démarrage et de créer 120 emplois verts directs et 240 indirects, dont 144 pour les femmes et 192 pour les jeunes», a précisé Mme Assana Magagi Alio.

Le Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow, a vivement magnifié ce projet qui, selon lui, contribuera à réduire le coût de l'électricité chez les agriculteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal. Plusieurs acteurs du monde agricole, notamment les Présidents des filières Riz, Tomate, Oignons, entre autres, ont tous pris part à cette cérémonie de lancement dudit projet.