Sénégal: Première sortie après son procès contre Adji Sarr - Ousmane Sonko «gonfle» ses partisans et parade dans les rues de Ziguinc

Retranché chez lui au quartier Néma, Ousmane Sonko, devant une marée humaine, a annoncé son retour à Dakar pour, dit-il le «combat final» contre Macky Sall qu'il met en garde.

«Si Macky Sall pense que c'est par ses farces qu'il me mettra en prison, il se trompe...», a lancé le leader du Pastef, devant une foule excitée qu'il exhorte à plus de vigilance et de détermination dans ce combat face au régime. Une marée humaine qui l'a accompagné dans une parade dans les rues de Ziguinchor. Sonko qui a «gonflé» à bloc ses partisans, annonce qu'il rejoindra Dakar, par la route, dans une caravane de la liberté.

«Vous avez été formidables, chers patriotes...», a lancé le leader du Pastef, Ousmane Sonko, devant une marée humaine devant son domicile. Retranché dans son domicile, sis au quartier Néma Kadior, depuis quelques jours, Ousmane Sonko a fait sa première apparition après le procès l'opposant à Adji Sarr. Ragaillardi par une foule de jeunes, adultes et de vieux acquis à sa cause, le maire de Ziguinchor estime que l'heure est venue de prendre les responsabilités. «Il est temps qu'on prenne nos responsabilités.

Il ne reste que 8 mois avant les élections. Nous avons donné toutes sortes d'ouverture à Macky Sall, pour qu'il sache qu'il n'y a que la paix qui nous préoccupe. Mais, il pense que nous avons peur. Tout ce qui reste, c'est de faire face à Macky Sall, pour se battre... Si on est frileux, il continuera à sévir et à continuer ses arrestations tout azimut...», martèle le leader du Pastef.

Le Patriote en chef exhorte ses partisans à se mobiliser. «Est-ce que vous êtes prêts pour faire face à Macky Sall ?», lance-t-il Ousmane Sonko qui rend hommage aux populations de Ziguinchor. Avant de leur confier ceci : «je vous donne rendez-vous, dans quelques jours ; je vous reviendrais comme je suis parti, sain et sauf, sans aucun souci de santé, s'il plait à Dieu...», confie Sonko qui annonce son retour à Dakar dans les prochaines heures, en organisant la «Caravane de la liberté». «En rentrant à Dakar, je vais passer par la route et j'en profiterais pour faire une caravane de la liberté dans plusieurs localités du pays, de Ziguinchor en passant par Kolda, sedhiou, Vélingara, Koumpentoum, Kaolack... jusqu'à Dakar», souligne Ousmane Sonko.

Toutefois, il tient à avertir le président Sall. «Si Macky Sall pense que c'est par ses farces et ses «enfantillages» qu'il me metrra en prison, il se trompe. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile pour lui et son Procureur d'aller en prison que moi. Qu'il se le tienne pour dit», déclare-t-il, avant de lancer un appel à ses partisans pour lever les barrières érigées dans certaines artères de la ville. «Vous avez été héroïques, vous pouvez maintenant lever les barrières.

La bataille finale aura lieu à Dakar et j'ose espérer que vous m'accompagnerez, comme tous les patriotes du pays», déclare le chef de file des «Patriotes» qui s'est lancé dans une caravane dans les rues de Ziguinchor. Un bain de foule avec ses partisans qui l'ont accompagné jusqu'au quartier Lyndiane. Pendant que le leader du Pastef paradait, la Police, dans un déploiement impressionnant de véhicule et de blindés, a subitement suivi la caravane à hauteur de la route de Lyndiane, avant de dévier de trajectoire.