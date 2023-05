Sénégal: Domaine maritime et portuaire - Le pays et la Belgique veulent renforcer leur partenariat

En séjour au Sénégal depuis dimanche, dans la cadre d'une mission économique, Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique a visité, hier, le Port autonome de Dakar.

La Belgique est présente au Port autonome de Dakar (Pad) à travers la société Sea-Invest. Depuis son arrivée au Sénégal, elle a investi 65 millions d'euros et compte près de 1000 collaborateurs dans notre pays par la manutention en vrac solide et la manutention pétrolière. Installée au Terminal pétrolier du Port autonome de Dakar, ladite structure a reçu, hier, la visite de Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique, présente au Sénégal depuis dimanche et à la tête d'une mission économique.

L'ambition de ce pays est de développer davantage la coopération portuaire avec le Sénégal, selon le Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, chargé des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib. « Nos pays partagent une relation profonde avec les eaux qui les entourent. Pour la Belgique, la mer du Nord a toujours joué un rôle vital dans notre histoire et dans notre économie. Les ports belges, tels que Anvers et Bruges, sont des plaques tournantes du commerce maritime. La Belgique a su exploiter son accès à la mer pour développer une industrie florissante favorisant les échanges commerciaux », a déclaré Mme Lahbib.

Pour elle, le Pad est l'un des maillons essentiels du commerce vers le continent africain et également un vecteur de développement économique. D'où l'importance pour les deux pays de « naviguer ensemble » vers de nouveaux horizons. « Plusieurs de nos entreprises, telles que Sea invest, possèdent une expertise mondialement reconnue dans le secteur portuaire. Nous souhaitons que les relations maritimes et portuaires entre le Sénégal et la Belgique perdurent, qu'elles puissent continuer à inspirer de nouvelles synergies et des projets innovants », a indiqué le Ministre belge.

La cérémonie a été présidée par le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Papa Sagna Mbaye. D'après lui, il y a de la place pour de nouvelles performances. « Les autorités sénégalaises sont disposées à travailler main dans la main pour faire encore faire du chemin », a indiqué le Ministre sénégalais.

MOUNTAGA SY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT DE DAKAR

« Nous comptons sur les partenaires belges pour mobiliser 1135 milliards FCfa »

Pour le Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, grâce à l'accompagnement des experts portuaires belges, le Pad a développé son index de performances logistiques avec zéro navire en rade extérieur depuis le 15 décembre 2022. Ainsi, il souhaite que le partenariat se développe davantage dans un contexte où le Port autonome assure la gestion d'autres pays. Dans le cadre de la stratégie de développement du Pad, il dit compter sur les partenaires belges pour mobiliser 1135 milliards de FCfa sur la période 2023-2035. « Dans sa première phase, elle peut, à peu près, favoriser 1173 milliards de FCfa dans le Pib du Sénégal, créer 10 000 emplois et contribuer aux recettes fiscales à environ 215 milliards de FCfa. En phase d'exploitation, cette stratégie va générer 440 milliards de FCfa par an sur le Pib et assurer 130 000 emplois avec plus de 722 milliards de FCfa de recettes annuelles », a souligné Mountaga Sy. Pour lui, le Sénégal est fier de revendiquer son partenariat avec la Belgique qui, dans les 10 dernières années, est le seul pays présent, chaque année, dans les 10 meilleurs États en matière de logistique et de manutention. D. DIENG