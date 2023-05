Maroc: Couverture sanitaire - Signature de deux conventions de partenariat avec les Laboratoires Pfizer Maroc

Rabat — Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat avec les Laboratoires Pfizer Maroc, en présence du représentant de ces laboratoires aux niveaux de la région du Moyen-Orient, de la Russie et de l'Afrique, Patrick Van der Loo.

La signature de ces conventions s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la mise en oeuvre du chantier de couverture sanitaire universelle, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qui constitue aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique et une menace croissante pour la santé humaine dans le monde entier, indique le ministère de la Santé et de la protection sociale dans un communiqué.

La première convention vise à définir les conditions et les modalités du partenariat entre le ministère et ces Laboratoires quant à la contribution de ces derniers à la concrétisation du chantier de la couverture sanitaire universelle à travers l'amélioration du parcours des soins et de prise en charge des patients, ainsi que le renforcement des écosystèmes de santé et l'appui à l'accès aux médicaments innovants.

Quant à la deuxième convention, elle s'appuie sur les axes du Plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens 2019-2022, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Santé 2025.

Elle vise à définir le champ de contribution de ces laboratoires à l'appui des capacités des laboratoires d'analyses microbiologiques des hôpitaux marocains et au soutenir des compétences des professionnels de la santé à travers des sessions de formation continue dans les domaines médical et biologique, outre le développement de la recherche scientifique et la sensibilisation du grand public et des professionnels de la santé à la résistance aux antimicrobiens, précise le communiqué.

Ces conventions, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé, ont trait à la contribution des Laboratoires Pfizer Maroc à la mise en oeuvre du chantier de couverture sanitaire universelle et à la préservation de la santé des citoyens marocains.