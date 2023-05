Burkina Faso: Coopération culturelle Burkina/Libye - Une signature de convention en vue

A l'issue de la rencontre des ministres africains de la Culture qui s'est tenue à Salé, au Maroc, le ministre burkinabè en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, a échangé avec son homologue de la Libye, Moubraka Tuffi Othman Aoki, sur des possibilités de collaboration entre les deux pays dans le domaine culturel.

La coopération entre le Burkina et la Libye doit se redynamiser. C'est le désir du ministre en charge de la culture du Burkina, Jean Emmanuel Ouédraogo et son homologue de la Libye, Moubraka Tuffi Othman Aoki. Au cours de leur tête-à-tête, le mardi 23 mai 2023, à Salé, au Maroc, les ministres ont souhaité que leurs pays respectifs travaillent pour raffermir la coopération culturelle. « Cette rencontre avec le ministre est de renforcer les liens bilatéraux culturels et avoir une vision sur les nouvelles conventions bilatérales », a confié la ministre de la Culture de la Libye. D'après la ministre Moubraka Tuffi Othman Aoki, cela va se matérialiser prochainement par la signature d'une convention entre les deux pays pour renforcer les liens bilatéraux avec le Burkina à travers la culture.

Le ministre Ouédraogo qui s'est réjoui de la rencontre a reconnu que même si la coopération politique est importante, celle culturelle est la plus durable parce qu'elle touche directement les peuples. Et l'idée est de voir comment les deux pays vont redynamiser cette coopération sur le plan culturel et faire en sorte que les créateurs burkinabè puissent voyager entre la Libye et le Burkina. Aussi que la Libye puisse participer à de grands évènements culturels au Burkina et vice versa. « Nous sommes pleinement disposés, la ministre et moi, pour que nos techniciens puissent travailler rapidement à identifier des actions communes que nous pouvons mener, mais aussi des échanges concrets que nous pouvons avoir dans cette perspective de redynamiser cette coopération culturelle gagnant-gagnant sur le plan culturel entre nos deux pays », a dit Jean Emmanuel Ouédraogo.