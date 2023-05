Burkina Faso: Conseil des ministres - « Le timbre sera bel et bien un produit national », Bassolma Bazié, ministre en charge de la Fonction publique

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, le mercredi 24 mai 2023, le Conseil des ministres. Selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubakar Savadogo, assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté des dossiers dans plusieurs domaines et donné des précisions sur certaines polémiques concernant plusieurs dossiers sur la vie de la Nation.

Le Conseil des ministres, au nom de Son Excellence ,le président de la Transition, a félicité l'ensemble du peuple pour « le courage, l'abnégation, mais aussi l'attitude de franchise que nous constatons dans le comportement vis- à -vis des différents gouvernants », a déclaré le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Il soutient que les réactions des Burkinabè au sujet de certaines décisions montrent que le peuple est toujours debout et exige la redevabilité et la transparence. « Un Burkinabè a déjà été identifié et a été reçu par le chef de l'Etat sur la question du timbre », a indiqué le ministre Bazié. Il précise que « le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production numérique ».

Concernant les chiffres annoncés par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) sur le nombre des déplacés internes dans notre pays, Bassolma Bazié a expliqué que la plateforme utilisée pour la diffusion de ces données n'a pas tenu compte de l'ensemble de tous ceux qui sont retournés dans leurs villages. « Le travail sera repris en tenant compte de tous ces paramètres », a-t-il soutenu. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours de la Police nationale, session 2022 et à une demande d'autorisation de recrutement sur concours professionnel et direct au profit de la Police nationale au titre de l'année 2023. Au compte de l'année 2022, le département en charge de la sécurité a recruté 810 élèves- policiers et policiers -élèves, et pour 2023, le département souhaite recruter 2 100 élèves- policiers et policiers- élèves, selon le ministre délégué chargé de la Sécurité, le commissaire de police, Mahamadou Sana.

Le ministère en charge de l'emploi a fait au Conseil une communication relative à l'installation des bureaux d'appui et d'accompagnement au sein des universités. Ces bureaux viennent en réponse aux préoccupations exprimées par les étudiants lors de leur rencontre avec le président de la Transition en janvier dernier. « Les démarches ont été entreprises et le lancement de l'initiative va se dérouler à Fada N'Gourma en fin de semaine », a expliqué le ministre des Sports ,de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubakar Savadogo.