Cote d'Ivoire: Dédicace du livre 'Soundjata, Fils de Sogolon' - Ce que Fabrice Adouakoua attend des africains

Yamoussoukro — Fabrice Adouakoua a dit ce qu'il attend des Africains à travers son oeuvre " 'Soundjata, Fils de Sogolon"

Fabrice Adouakou, professeur de français a fait la dédicace de son premier livre 'Soundjata, Fils de Sogolon" le samedi 20 mai 2023 à la salle de conférence d'un collège privé de Yamoussoukro autour du thème « Quand l'Afrique décide de parler ».

L'Essai littéraire « Soundjata, Fils de Sogolon » est une oeuvre de 80 pages, répartie en quatre chapitres, qui retracent les grandes étapes de la vie du personnage Soundjata Kéita, cet héros du manding ( la vie de Djata, les préparatifs de la bataille de Kirina, les batailles, pour que nul n'ignore l'histoire ) ainsi que la charte de Kouroukan Fouga (la première charte des droits humains).

L'auteur, au cours de la conférence qu'il a prononcée a indiqué comment l'idée d'écrire ce livre pour la postérité lui est venue. Cela, a-t-il indiqué, après un travail sur l'oeuvre de l'historien et écrivain guinéen, Djibril Tamsir Niane "Soundjata , ou l'épopée Mandingue", mais surtout, en pleine étude d'oeuvres littéraires avec ses élèves. « Pendant que les élèves lisaient le récit, moi je vivais le dialogue entre les personnages qui me venaient à l'esprit. Donc, j'avais l'impression d'être sur une scène de théâtre en train de vivre une représentation parce que je voyais Soundjata en train de s'exprimer. Et c'est là qu'est partie l'idée de coucher sur papier,

« Soundjata, Fils de Sogolon », a fait savoir l'écrivain.

Si l'histoire de Soundjata a été diversement écrite par plusieurs auteurs, chacun allant selon sa vision, Fabrice Adoukoua, propose, quant à lui , dans le même ordre une théâtralisation de la noble épopée Soundjata qui, de sa naissance tumultueuse à son règne, en passant par de nombreux rebondissements aussi épiques qu'émouvants, demeure un héros immortel.

Tirer de l'histoire de Soundjata des leçons de courage et d'attachement à sa patrie

À travers, ce livre, l'auteur entend amener les jeunes générations présentes et futures à tirer de l'histoire de Soundjata des leçons de courage : « Le personnage de Soundjata est un personnage très courageux parce que sa perclusion ne l'a pas empêché de régner sur le Manding. Il savait qu'il devrait le faire, et il a pris tout le temps que ça devait prendre. Il a régné sur le manding avec beaucoup de courage».

Il veut aussi qu'elles tirent des leçons d'attachement à leur patrie et au continent africain

« Parce que l'Afrique regorge de tout ce qu'il faut. C'est parce que nous ne savons comment gérer ces ressources que nous sommes obligés de traverser la méditerranée pour aller chercher le bonheur ailleurs », a fait remarquer Fabrice Adouakoua . Aussi, l'orateur a attiré l'attention de son auditoire sur la nécessité de la valorisation de la culture africaine. « On s'est détaché de ce que nous sommes. Nous sommes tous des hybrides, la tête dans l'occidentalisation et les pieds dans la tradition africaine que nous ne maîtrisons plus. Nous ne maîtrisons pas nos propres cultures, nous ne maîtrisons pas la culture occidentale, nous sommes suspendus au milieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui que l'Afrique se perd », a laissé entendre le conférencier. Un conte et une représentation théâtrale extraite de cette oeuvre ont été les autres temps forts de cette cérémonie de dédicace. Il convient de noter que passionné d'art et de culture, Fabrice Adouakou a écrit de nombreuses pièces de théâtre qui ont servi pour des concours de littérature en milieu scolaire, dont le festival des arts et la culture en milieu scolaire.