Soudan: Plus de la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire et d'une protection (ONU)

Les combats au Soudan aggravent une situation humanitaire déjà funeste, a alerté un haut responsable des Nations Unies , relevant que cette période critique nécessite un soutien à l'action humanitaire à tous les niveaux.

Selon Abdou Dieng, Coordinateur humanitaire de l'ONU par intérim au Soudan, l'escalade de la violence au cours des cinq dernières semaines dans ce pays du Nord-est de l'Afrique a eu un impact catastrophique sur les civils, entraînant « une situation humanitaire désastreuse ».

En raison de la poursuite de ces violences, près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, ont besoin d'une aide humanitaire et d'une protection d'urgence, selon l'ONU.

Cela représente une augmentation de 57 % par rapport au nombre de personnes ayant besoin d'aide au début de l'année 2023.

Face à cette situation, les partenaires humanitaires sont prêts à fournir une aide à plus de 4 millions de personnes dans le besoin.

De l'aide fournie à plus de 500.000 personnes depuis début mai

Jusqu'à présent, les partenaires humanitaires ont fourni de la nourriture à plus de 500.000 personnes dans plusieurs États depuis le début du mois de mai, en plus de fournir de l'eau, des soins de santé et un soutien en matière d'hygiène à des centaines de milliers de personnes déplacées, entre autres, lorsque l'accès aux personnes dans le besoin a été possible.

Des millions de personnes sont confinées chez elles, incapables d'accéder aux services vitaux, tandis que les infrastructures civiles et les marchés sont endommagés et détruits.

« J'invite donc instamment les autorités compétentes à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité et éliminer les obstacles bureaucratiques aux niveaux local et national afin de permettre aux travailleurs humanitaires d'acheminer les fournitures rapidement et en toute sécurité », a déclaré M. Dieng dans un communiqué. « Ces efforts sont nécessaires pour fournir aux personnes qui souffrent le plus une assistance vitale et indispensable ».

Depuis le 15 avril, des centaines de personnes ont perdu la vie et plus de 5.000 hommes, femmes et enfants ont été blessés.

Environ 1,3 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Des millions d'autres sont confinées chez elles, incapables d'accéder aux services vitaux, tandis que les infrastructures civiles et les marchés sont endommagés et détruits.

Sur le terrain, les récents combats dans l'ouest du Darfour ont été marqués par des tirs d'artillerie lourde et des tirs aveugles dans des zones résidentielles, ainsi que par le ciblage d'installations de soins de santé. Dans la capitale, Ag Geneina, 86 sites destinés à assurer la sécurité, l'hébergement et les services aux personnes déplacées ont été réduits en cendres.

Cette situation a obligé plus de 85.000 personnes à s'abriter chez des parents et des amis, dans des bâtiments publics ou dans la rue. De même, les marchés, l'électricité et d'autres services publics ont été détruits ou ne fonctionnent plus, ce qui accroît les besoins humanitaires tout en limitant l'accès à l'aide humanitaire.

Le cessez-le-feu est « une évolution positive » pour l'acheminement de l'aide humanitaire

L'ONU estime toutefois que la signature récente, le 20 mai, par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide d'un cessez-le-feu permettant la circulation en toute sécurité des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire est « une évolution positive ». Celle-ci offre la possibilité, d'acheminer des fournitures vitales et de réparer les infrastructures essentielles, pendant sept jours.

« La communauté humanitaire se félicite de cette mesure et se mobilise pour atteindre autant de personnes que possible pendant la période où le cessez-le-feu est respecté », a dit M. Dieng, rappelant que la communauté humanitaire internationale est prête à accélérer l'acheminement de l'aide pour répondre aux besoins humanitaires immenses et croissants.