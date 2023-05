Tunisie: Quatre entreprises primées par la FIPA pour leurs engagement en faveur de l'environnement et du climat

Tunis — Des trophées de l'entreprenariat vert neutre en carbone ont été remis, jeudi, par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA) à des entreprises étrangères et tunisiennes basées en Tunisie, engagées dans des démarches écologiques ou ayant développé des solutions efficaces face aux menaces des changements climatiques.

Il s'agit de Timelec, Entreprise Hicha "Desert Joy", Tunicotex Group et Start-up Kumulus, quatre entreprises qui se sont engagées sur la voie du respect de l'environnement et contribué, d'une manière ou d'une autre, à l'atténuation des impacts du changement climatique, dont la rareté des ressources hydriques.

"Timelec", est une entreprise française multinationale basée à Ben Arous depuis 20 ans et emploie environ 500 personnes. Filiale du groupe français Socomec, spécialisé dans la fabrication de matériel électrique, elle va lancer une nouvelle usine a Mghira (Banlieue sud de Tuns), d'ici fin 2023.

L'entreprise a été primée pour être engagée dans une démarché d'économie circulaire axée sur le tri et le recyclage des déchets (recyclage 75% de ses déchets), la réduction de la consommation d'énergie (12% en dépit d'une augmentation de son activité de 30%), le compostage et le recours aux fournisseurs locaux pour réduire et éviter les émissions carbone liées au transport.

La deuxième entreprise, Hicha "Desert Joy", active dans la production des tomates sous serres à Gabès, est une société néerlandaise fondée en 2021. Elle produit des tomates sur une superficie de 20 hectares en optimisant l'utilisation de l'energie et des ressources en eau déjà en situation critique dans le sud de la Tunisie, a travers le recours à l'énergie photovoltaique (PV) et au dessalemen de l'eau d e mer.

La société qui envisage, par ailleurs de mettre en place une station de dessalement en 2025 pour irriguer les serres d'une capacité de production de 10 mille m3 par jour, est aussi producteur certifié pour le commerce equitable et de plus en plus reconnu pour son engagement en faveur du bien-être des communautés locales.

La troisième société primée est Tunicotex, active dans le textile et basée a Soliman (Cap bon), depuis 30 ans. Le prix récompense son engagement et sa réputation de "Green Factory", aux bonnes pratiques sociétales et environnementales.

La quatrième entreprise est une jeune pousse tunisienne "Startup kumulus", qui a réussi à développer une solution face à la pénurie d'eau. Il s'agit de la conception d'une machine capable de produire jusqu'à 30 litres d'eau potable par jour, même en plein désert. L'équipe fondatrice voit dans sa solution une bonne alternative à l'eau minérale en bouteille plastique et une solution parmi d'autres face à la rareté des ressources en eau en Tunisie et dans d'autres pays.

Intervenant à la cérémonie de remise des trophées, organisée dans le cadre la "Conférence internationale d'investissement pour la mise en oeuvre de la CDN de la Tunisie", le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib a souligné l'importance d'une action climatique concertée entre l'Etat et le secteur privé y compris les entreprises étrangères actives en Tunisie.

"L'investissement étranger est très important dans la sphère économique nationale", a-t-il dit, relevant qu'au titre de l'année 2022, les investissements internationaux ont dépassé 2200 millions de dinars"

"Nous sommes optimistes quant à notre capacité d'atteindre une valeur de 4 milliards de dinars annuellement et retrouver la place de la Tunisie sur l'échiquier mondial d'investissement, de la production et de la création des richesses", a-t-il développé.

Le responsable a ajouté qu'il est convaincu que les objectifs de la CDN de la Tunisie dans le domaine énergétique (efficacité énergétique et énergie renouvelables) peuvent être atteints. "La Tunisie a tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ces objectifs vu sa proximité géographique de l'Europe, ses compétences et le climat favorable à l'investissement et les avantages et incitations accordés aux investisseurs", a-t-il dit.