Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Diabaction et MCPLC s'unissent pour la cause

Les associations Diabaction Congo et Marcher courir pour la cause (MCPLC) ont signé, le 25 mai à Brazzaville, un protocole d'accord pour la réalisation, du 27 au 29 mai, à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, de la campagne de dépistage et traitement gratuit du diabète, dans le cadre de la troisième édition de la traversée du Mayombe.

L'acte marque le début d'une collaboration synergique et active pour créer ensemble les conditions meilleures de la prévention du diabète au Congo. « L'activité physique, tout comme l'hygiène alimentaire, étant des piliers majeurs dans la prévention du diabète, notre association n'a donc pas hésité à adhérer au projet "Marcher courir pour la cause".

Ainsi, sommes-nous heureux aujourd'hui de signer, avec l'association portant la même dénomination, le protocole d'accord pour la réalisation ensemble des activités de sensibilisation et de dépistage à Dolisie, dans le département du Niari, en mettant à profit la petite Maison bleue du diabète de la localité », a expliqué Franc Mpassi, secrétaire général de Diabaction Congo.

La troisième édition de la traversée du Mayombe à pied aura lieu du 27 mai au 2 juin. Le parcours reste le même. Malélé-Mvouti pour la première étape avant Mvouti-Dolisie (45 Km), Dolisie- Nkayi et Nkayi-Loutélé. Loutéte-Mindouli et Ignié-Brazzaville sont les deux dernières étapes. Pour des raisons de récupération, les marcheurs se reposeront le quatrième jour.

« La première édition, nous avions eu douze marcheurs. La deuxième, dix-neuf marcheurs et la troisième édition, nous en avions eu soixante-trois. Une trentaine sur la première étape. Une vingtaine sur la deuxième étape, quatorze autour de la traversée et trente-neuf sur la dernière étape.

Petit à petit, l'activité commence à se développer. On peut espérer avoir plus d'impact l'année prochaine avec une participation qui passerait la barre de cent symbolique », a commenté Rodrigue Dinga Mbomi, président de MCPLC.

La traversée du Mayombe est un défi sportif visant à sensibiliser la population congolaise aux maladies non transmissibles, dont le diabète qualifié de nos jours « de tueur silencieux ».

Le projet est une grande opportunité de sensibilisation au fléau mondial dont la prévalence était estimée à 7%, selon l'enquête STEPS de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2006.

« La traversée du Mayombe est un arbre qui cache la forêt. Le vrai sujet, c'est la santé de nos frères et soeurs, de nos parents et amis, des collègues du travail, de tous ceux qui nous entourent de près ou de loin. Face à ce constat, nous nous sommes demandés ce qu'on devrait faire pour changer la donne.

Nous avons créé une association, il y a quatre ans. Première mission, informer et sensibiliser la population. Si vous n'identifiez pas les dangers, vous ne pouvez pas en prévenir.

Deuxième mission, dépister la population. C'est une opportunité avec Diabaction. On va réellement commencer à pouvoir avoir un impact sur la population qui est dépistée », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi.

Franc Mpassi, par ailleurs, a précisé que la signature du protocole d'accord ainsi que les actions qui vont en découler s'inscrivent dans le pacte mondial contre le diabète de l'OMS dans ses recommandations 1 (unir les parties prenantes par la collaboration) et 2 (unir et intégrer la prévention du diabète dans les soins de santé primaire) et intègre la récente décision de la Fédération internationale du diabète instituant l'organisation, à partir de cette année, de la Journée mondiale de la prévention du diabète, le 14 août de chaque année. MCPLC a remis, à titre symbolique, à Diabaction un chèque de 500 000 F CFA pour la réalisation du dépistage à Dolisie.