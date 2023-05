Sénégal: Intégration régionale africaine et transformation structurelle des economies du continent - «La ZLECAF, un instrument puissant pour stimuler la croissance»

La Coordonnatrice résidente des Nations-Unies au Sénégal, Aminata Maïga, a souligné l'importance de faire du transport aérien et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) un instrument puissant pour stimuler la croissance économique et renforcer l'intégration régionale. Elle s'exprimait hier, mercredi 24 mai 2023, lors d'une table-ronde organisée en prélude de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée ce jeudi.

«Le transport aérien et la ZLECAF revêtent une grande importance pour l'intégration régionale africaine et la transformation structurelle des économies du continent». C'est la conviction de la coordonnatrice résidente des Nations-Unies au Sénégal, Aminata Maïga. Elle s'exprimait hier, mercredi 24 mai 2023, lors d'une table-ronde organisée en prélude de la Journée mondiale de l'Afrique, prévue ce jeudi, sur le thème : «La ZLECAF et le marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA)».

La journée coïncide avec la commémoration des 60 ans de l'Union africaine (UA, née sur les cendres de l'Organisation de l'Unité Africaine - OUA). Selon elle, cette Zone de libre-échange peut être «un instrument puissant pour la promotion du commerce intra-africain, la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes». Elle permettra également, poursuit-elle, de stimuler la croissance économique et de renforcer l'intégration régionale. Mme Maïga trouve aussi que le transport aérien joue un rôle crucial dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'UA.

De son côté, le représentant du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le Colonel Moustapha Ngom, a fait savoir que le Sénégal «commencera les échanges dans le cadre de la ZLECAF dans les prochaines semaines». Selon lui, ces échanges peuvent constituer une «réelle opportunité» pour le continent africain. Il a aussi rappelé, dans ce sens, les efforts faits par le Sénégal «pour moderniser son secteur des transports aériens avec notamment la construction d'un aéroport de classe internationale et la construction à l'intérieur du pays de nouveaux aéroports et aérodromes».