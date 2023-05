Sénégal: Exploitations des hydrocarbures - Les instructions de Macky Sall au gouvernement

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé hier, mercredi 24 mai 2023, la réunion du Conseil des ministres. Lors de cette rencontre il a signifié au Gouvernement, l'urgence de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer un suivi particulier de l'exploitation du pétrole et du gaz, qui va débuter en 2023.

Le Sénégal va entrer, en fin 2023, dans le cercle des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures, avec la phase d'exploitation de des différents projets pétroliers et gaziers (Sangomar, Grand Tortue Ahmeyin (GTA), Yakaar/Teranga,...). En Conseil des ministres hier, mercredi 24 mai, le Chef de l'Etat, Macky Sall, a indiqué au Gouvernement l'urgence de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer un suivi particulier de cette période fondamentale dans la reconfiguration de l'économie nationale, au regard des opportunités et enjeux signalés.

A cet effet, le Chef de l'Etat a rappelé la tenue de plusieurs concertations qui ont eu lieu en 2018 et 2021, pour renforcer le consensus national autour de la gouvernance inclusive du secteur et de la gestion des recettes issues de l'exploitation des ressources nationales d'hydrocarbures, avec la validation de deux principes directeurs fondamentaux notamment l'impératif de l'affectation intégrale des fonds collectés dans le budget de l'Etat ; la création d'un Fonds intergénérationnel confié au FONSIS, par le biais d'un mandat express de l'Etat, conformément à la loi n°2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures.

Le Président de la République a, par ailleurs, signalé l'urgence de stabiliser les projets et les tracés du Réseau gazier du Sénégal (RGS), ainsi que le projet de Document de Stratégie nationale de développement du secteur pétrolier et gazier. A cet égard, le Chef de l'Etat a demandé au ministre du Pétrole et des Energies de finaliser, en relation avec le Secrétariat permanent du COS - PETROGAZ, la préparation de la prochaine session de l'instance qu'il présidera prochainement, avec l'implication de tous les partenaires de l'Etat.