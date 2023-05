Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux d'Atlas célébrés au Complexe Mohamed VI à Rabat

Les Lionceaux d'Atlas

Les Lionceaux d'Atlas du Maroc, le coach Saïd Chiba et ses joueurs, finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations de moins de 17 ans, CAN Algérie 2023, ont été célébrés par le peuple marocain, au cours d'une importante cérémonie organisée en leur honneur, au Complexe Mohammed VI à Rabat.

«C'est avec beaucoup de joie que nous vous adressons nos plus chaleureuses félicitations pour l'exceptionnel exploit que vous avez réalisé en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, dans sa quatorzième édition tenue en Algérie soeur, et en assurant votre qualification bien méritée à la Coupe du Monde 2023 », a déclaré Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans un message lu par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa qui a présidé l'événement.

Le Roi a salué les efforts déployés par les joueurs, les entraîneurs, les techniciens, les cadres et dirigeants de la fédération royale marocaine de football pour la réalisation de ces performances qui honorent le football de son pays. Il a aussi exprimé sa fierté « pour la maturité et la discipline remarquables, la belle prestation, le grand esprit compétitif et la haute moralité bien ancrée » dont ont fait preuve Abdel Hamid Ait Boudlal et ses camarades tout au long de la compétition.

Pour le patron du football marocain, Fouzi Lekjaa, ce sont les investissements colossaux consentis depuis de nombreuses années pour le développement du football dans le pays qui portent ainsi des fruits. Les performances enregistrées par les équipes marocaines ces dernières années, ne sont d'après lui, qu'une infime partie de ce que la stratégie marocaine réserve à l'avenir, a-t-il noté.

Saïd Chiba, meilleur entraineur du tournoi

En plus de la deuxième place, le Maroc a été désigné meilleure équipe fair-play et le coach Saïd Chiba, meilleur entraineur du tournoi. Après un parcours très remarquable dans cette CAN, le Maroc est tombé en finale, vendredi, devant le Sénégal (2-1). Les Lionceaux de l'Atlas ont réalisé une performance historique jamais réalisé par le Maroc dans cette compétition de moins de 17 ans. Le Maroc n'a fait mieux jusque-là qu'une quatrième place obtenue à domicile en 2013.

Dans tout le royaume, la médaille d'argent ramenée par Saïd Chiba et ses poulains a été célébrée comme un véritable trophée. Arrivés samedi matin à l'aéroport de Rabat-Salé, les joueurs et leur staff ont été dirigés vers le Complexe Mohammed VI où une cérémonie a été organisée en leur honneur.

Prenant la parole, le coach Saïd Chiba a remercié tous les marocains pour le soutien qui leur a été apporté pendant le tournoi. Le travail, la discipline et l'esprit collectif ont été selon lui, les clés de leurs brillantes performances. Evoquant un bilan « positif sur toute la ligne », avec notamment la qualification pour le prochain Mondial, il a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur ces résultats pour préparer d'autres succès, en mettant davantage d'énergies et de moyens dans la formation des jeunes talents.