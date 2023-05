Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - L'épidémie de choléra sous contrôle (MSF)

L'épidémie de choléra, notifiée du 9 février au 21 mai 2023, est sous contrôle à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. C'est ce qu'a affirmé à la presse, mercredi 24 mai, une équipe de l'ONG Médecins sans frontières (MSF).

La zone de santé de la Katuba a été la première à notifier des cas de choléra, selon MSF, avant qu'une flambée ne soit constatée au centre de traitement de cholera de la Kenya.

« Il y a eu une flambée des cas d'admission au niveau du centre de traitement de la Kenya jusqu'à dépasser la capacité d'accueil. Ces cas provenaient de la zone de santé de Kisanga », précise le responsable des activités médicales dans la riposte contre le choléra au à MSF, Dr Grégoire Tshilongo.

Selon lui, MSF est revenu pour donner encore une fois de plus un appui à la DPS (Division provinciale de la santé) un apport à la prise en charge au niveau du centre de traitement de cholera de la Kenya.

« On a aussi développé les activités de la prise en charge des cas simple au niveau de la zone de santé de Kisanga d'où provenaient les cas, et aussi avec les activités communautaires de prévention en termes de la chloration d'eau et aussi de la sensibilisation », a-t-il poursuivi.

Dr Grégoire Tshilongo explique le travail fait concrètement par cette ONG internationale :

« Dès qu'il y avait un cas suspect dans une zone de santé. Dès que c'est confirmé, les activités devraient suivre autour des cas, dans un rayon d'environ 100 mètres.

On l'envoie au niveau de notre centre de traitement à la Kenya pour la prise en charge et les autres activités continuent entre autres, la vaccination des ménages dans ce rayon de 100 mètres. Les activités de prévention se faisaient avec la distribution des kits d'hygiène et la sensibilisation des ménages ».