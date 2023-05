Afrique: Attaf reçoit la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Zambie

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu jeudi à Alger, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Zambie, Nelly Butete Kashumba Mutti, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue "les perspectives à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre l'Algérie et la Zambie, notamment à travers la valorisation du legs historique commun aux deux pays fait de lutte contre la colonisation, de solidarité et de soutien aux causes et questions de l'Afrique et ses aspirations politiques et économiques", ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties ont mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire en tant que levier important pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Elles ont également affirmé l'importance du dialogue et de la concertation pour favoriser l'entente et le consensus, outre la nécessité de moderniser et de développer le cadre juridique et les mécanismes de coopération bilatérale, afin d'exploiter les opportunités des échanges économiques offertes dans le cadre de l'activation de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf), conclut le communiqué.