Algérie: Intempéries - Plusieurs interventions de la Protection civile et aucune perte humaine enregistrée

ALGER — Les services de la Protection civile ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, de nombreuses interventions au niveau de plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays, en raison des fortes précipitations, sans aucune perte humaine.

Le responsable de l'Information à la DG de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui a affirmé que les services de la Protection civile avaient enregistré plusieurs interventions suite aux fortes précipitations survenues notamment dans les wilayas d'Alger, Tipasa et Tébessa, afin d'apporter aide et secours aux personnes bloquées en raison de la montée des eaux.

Les agents du corps constitué ont également procédé au pompage des eaux infiltrées dans certains logements et des eaux pluviales stagnantes dans certaines localités, ainsi qu'au remorquage de plusieurs véhicules restés bloqués, a-t-il expliqué.

Les services de la Protection civile, ajoute le capitaine Bernaoui, sont intervenus tout au long de la journée de mercredi dans plus de 8 communes, pour ne citer que Gué de Constantine, Bach Djerrah, Alger, Kouba, Rais Hamidou, Beni Messous et El Harrach, en raison de la montée des eaux, afin de retirer deux véhicules à Gué de Constantine, 3 autres à Kouba, et secourir 4 personnes, sains et saufs, notamment à El Harrach, Raïs Hamidou, Kouba et Dely Brahim.

Par ailleurs, des montées des eaux ont été enregistrées sur plusieurs axes routiers dans les communes de Kouba, Raïs Hamidou, Gué Constantine et Bach Djerrah, où des agents de la Protection civile sont intervenus pour retirer des voitures bloquées et aspirer l'eau infiltrée et la boue.

D'autres interventions ont été enregistrées suite à la chute de certains arbres et l'effondrement partiel de quelques murs, comme ce fut le cas dans la commune d'El Harrach.

A Tébessa, M. Bernaoui a fait état de plusieurs interventions au niveau de la commune de Bir Dheb, où "les opérations d'évacuation des citoyens coincés à leurs domiciles inondés se poursuivent" .

A Chaiba et Douaouda dans la wilaya de Tipasa, les mêmes services sont intervenus pour pomper les eaux et aider les piétons et les citoyens bloqués dans leurs véhicules.

Dans la wilaya de Souk Ahras, une montée des eaux a été enregistrée au niveau de la RN 81 (difficilement accessible), notamment dans la commune de Bir Bouhouche.

Dans ce contexte, M. Bernaoui appelle les conducteurs à la "prudence et à la vigilance", tout au long de la période de "validité du bulletin météorologique spécial (BMS)", recommandant aux conducteurs et aux piétons de ne pas s'approcher des oueds et d'éviter de passer par les zones basses.