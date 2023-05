Algérie: Intempéries - Ouverture de plusieurs routes fermées dans le Centre et l'Est du pays

ALGER — Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont procédé, jeudi, à l'ouverture de nombreuses routes nationales (RN) fermées à la circulation dans plusieurs wilayas, suite aux fortes précipitations enregistrées dans le Centre et l'Est du pays, a affirmé le chef du bureau de communication au Centre d'information et de coordination routière de la GN, le Commandant Samir Bouchehit.

Contacté par l'APS, le Commandant Bouchehit a fait état de plusieurs interventions des éléments de la GN qui "ont déployé d'intenses efforts, en coordination avec les unités de la Protection civile et des Travaux publics", en vue de rouvrir les routes à la circulation suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur nombre de wilayas au Centre et l'Est du pays.

Il s'agit, a-t-il dit, de l'ouverture de la RN 16, reliant les communes de Tébessa et Boulehaf, la RN 82, reliant les communes d'El Meridj et d'El Ouenza, et la RN 78 au niveau d'Ouled Rachid (Ain Azel) à Sétif.

La RN 88 à Khenchela, dans la commune d'Ain Touilah, la RN 88, reliant les communes de Meskana et El-Talaa, la RN 10, reliant les communes d'Oum El-Bouaghi et Ain Fakroun, ainsi que la RN 100 reliant Ain Melila et Ain Karcha à Oum El-Bouaghi ont été également ouvertes.

La RN 3, reliant les communes de Chelghoum Laid et Telaghma, a aussi été ouverte dans la wilaya de Mila, note la même source.

Par ailleurs, le Commandant Bouchehit a fait état de plusieurs routes fermées jusqu'à présent du fait de la montée des eaux, soulignant qu'au niveau de la wilaya d'Alger, l'autoroute est-ouest au niveau de l'échangeur de l'aéroport en direction de Zéralda, la rocade reliant les communes de Ouled Fayet à Baba Hassen (montée des eaux au niveau du pont de Ouled Fayet) et la RN 61 de la Zone industrielle de Rouiba sont fermées, en raison d'un trafic difficile.

A Tipasa, la route nationale reliant Tipasa à Alger, précisément au niveau des communes de Bousmail et Douaouda a été fermée, ainsi qu'une route dans la région de Fouka au niveau de la cité AADL.

A Blida, la RN 29 a été fermée au niveau de la cimenterie de Meftah, tandis que le chemin de wilaya (CW3) à M'Sila reliant les communes de Amsif et Ben Srour est complètement fermé, ainsi que celui reliant Khoubana, El Houamed et le village d'El Hamrania.

Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, la route reliant les communes Metirchou (relevant de la wilaya de Khenchela) à Ain Beida, précisément dans la commune de Oued Nini.