Algérie: Plus de 1.500 candidats aux besoins spécifiques passeront les examens du BEM et du Baccalauréat

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou a indiqué, jeudi à Alger, que plus de 1.500 élèves aux besoins spécifiques passeront les examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat pour la session 2023.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection à l'école des jeunes aveugles d'El Achour, la ministre a révélé que 1.590 élèves aux besoins spécifiques, au total, passeront les examens de fin d'année, dont 803 candidats au BEM et 787 candidats au Baccalauréat.

La ministre a rappelé à ce propos l'accompagnement psychologique assuré à cette catégorie durant l'année scolaire, dans le cadre du programme pédagogique du secteur, renforcé, a-t-elle dit, lors des périodes d'examens.

Elle a, par ailleurs, mis en évidence les efforts consentis par le secteur en matière de prise en charge éducative, scolaire et psychologique au niveau de 239 établissements scolaires et d'enseignement spécialisé et de 17 annexes relevant du secteur, affirmant que ce dernier accorde "un intérêt particulier" à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques et s'attèle à la prise en charge optimale de cette catégorie à tous les niveaux.

Dans ce cadre, Mme Krikou a indiqué que le secteur de la solidarité nationale mobilise durant l'année scolaire tous les moyens et les supports pédagogiques nécessaires au profit des élèves aux besoins spécifiques, notamment les manuels scientifiques et les livres en braille destinés aux élèves non-voyants.