Tunisie: L'Italie en première ligne dans le soutien aux établissements scolaires

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, et le ministre de l'Education, Mohamed Ali Boughdiri, en présence du gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, ont participé hier à la cérémonie de réception de 95 minibus, 13 fourgonnettes et 1 unité de dépannage, tous de fabrication italienne et acquis grâce à un financement de la Coopération italienne au profit des établissements scolaires tunisiens

Cette fourniture qui permettra, entre autres, de transporter les écoliers et d'approvisionner en eau et nourriture les cantines scolaires, s'inscrit dans le cadre du programme italien d'Aide à la Balance des paiements qui dispose d'une enveloppe de 145 millions d'euros. Parmi ces ressources, 16,6 millions d'euros sont consacrés au secteur de l'éducation, pour améliorer l'offre des services de base des établissements scolaires au bénéfice des jeunes élèves.

Le programme, seulement dans le secteur de l'éducation, a permis jusqu'à présent la fourniture de 139 cantines scolaires dans 17 gouvernorats et la mise à disposition de 60 tracteurs agricoles dotés de citernes dans 20 commissariats régionaux à l'éducation. Tout cela pour lutter contre le décrochage scolaire.

Lors de sa participation à l'évènement, l'Ambassadeur Saggio a souligné : « Dans le cadre du partenariat stratégique à 360° entre l'Italie et la Tunisie, l'éducation a toujours été un secteur prioritaire car c'est notre devoir d'assurer les conditions qui permettent aux enfants de développer leur extraordinaire potentiel. Nous sommes aussi en train de renfoncer d'avantage notre collaboration afin d'augmenter la diffusion de la langue et de la culture italiennes dans les écoles de la Tunisie ». L'ambassadeur d'Italie a saisi l'occasion pour annoncer le lancement d'une enveloppe ultérieure de 15 millions d'euros, toujours dédiée au secteur de l'éducation, avec une attention particulière à la formation professionnelle en tant que vecteur pour la création de l'emploi et des entreprises durables.

Il est à noter que d'autres initiatives financées par la coopération italienne visent à soutenir le Gouvernement tunisien dans l'amélioration de l'environnement scolaire, à travers la construction des blocs sanitaires à haut standards hygiéniques, la fourniture des équipements pédagogiques et la mise en place des cantines scolaires, avec l'objectif de réduire les taux de décrochage scolaire.

En outre, la coopération italienne supporte le système éducatif tunisien même à travers le projet pour l'amélioration des infrastructures et des services scolaires du cycle d'enseignement de base (Amis), grâce auquel 264 établissements bénéficieront d'interventions de réhabilitation et réaménagement des infrastructures scolaires.