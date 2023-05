Afrique: V.Club met en place une commission de recrutement pour la saison sportive 2023-2024

L'ossature de l'AS V.Club version 2022-2023

Une commission de recrutement des joueurs pour la saison sportive 2023-2024 a été mise en place au sein de l'AS V.Club de Kinshasa, a déclaré dimanche son secrétaire général, Patrick Banichay, dans une interview exclusive accordée à radio Okapi.

Cette commission est composée du secrétaire du Conseil Suprême ou le Conseil des sages, en la personne de Maufranc Mambwene et l'un de ses membres, José Montingiya.

La section football y siégera également dans cette commission par le biais de son président, Lambert Assani et son secrétaire sportif René Kabundu. Et enfin, il y a Blaise Lelo et Baudouin Lofombo Geleme en leur statut d'anciens joueurs, auxquels seront associés tous les membres du staff technique.

A en croire Patrick Banichay, les membres de ce comité travaillent à l'unisson les uns et les autres sous la supervision de la présidente du comité de direction, Mme Bestine Kazadi Ditabala, assistée par lui-même le secrétaire général. Et de préciser, le travail de la commission consiste à collecter les informations sur les joueurs et les ramener auprès du staff technique pour le test.

«Contrairement aux expériences antérieures où tout se passait à la hâte, il n'en sera pas le cas à l'heure actuelle pour statuer sur le cas de l'un ou l'autre joueur à l'essai.

Pour le cas d'espèce, le staff technique aura 7 jours au minimum et 15 au maximum, pour prendre la dernière décision. Pour tout cas d'essai décidé non concluant, le candidat qui tombera sur cette condition sera contraint de quitter définitivement le camp d'entraînement », a souligné le secrétaire général de l'AS V.Club.