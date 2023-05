Afrique Centrale: Crise actuelle en RDC - L'UR crève l'abcès

La crise actuelle qui prévaut en République Démocratique du Congo ne cesse de mettre le pays à feu et à sang via une guerre d'agression qui a amené à son tour une insécurité généralisée dans tout l'ensemble du territoire national.

C'est un constat fait par l'Union des Républicains et alliés à travers leur déclaration datée du 14 mai 2023.

A en croire son Chef de file Norbert Luyeye, c'est le non-respect des accords conclus par le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi avec, d'un côté, son prédécesseur Joseph Kabila et de l'autre, Paul Kagame et Museveni , qui est à la base de cette situation qui ne fait que perdurer.

L'aggravation de la "dite" situation trouve sa raison d'être dans les inter-accusations masqués entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le premier pointant du doigt le second comme étant le souteneur du M23 dans la guerre d'agression qui ne cesse de prévaloir en République Démocratique du Congo alors que celui-ci parle de celui-là comme étant le collaborateur du FDLR, le fameux groupe armé hostile au régime kagamien.

L'intervention du juge de la communauté internationale dans cette affaire les met au même pied d'égalité avant de les renvoyer dos à dos comme violant chacun le 7 point de l'acte d'engagement renouvelé pris par la Région des Grands Lacs au terme de l'Accord -cadre d'Addis-Abeba.

A en croire l'Union des Républicains et alliés, "au lieu de résoudre la crise par des mécanismes bien établis par la Communauté internationale par l'entremise du "dit" accord-cadre, le Chef d'Etat de la République Démocratique du Congo a pris plutôt l'option de créer et d'entretenir une nouvelle confusion en faisant appel aux pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, organisation dont fait partie intégrante à la fois la RDC et ses agresseurs.

Ce qui constitue, selon les dires des gens de l'Union de la République, un auto-piège dont il a compris les dangers avec un retard énorme. S'étant aperçu l'erreur dans laquelle ont voulu le plonger ses collaborateurs, Félix Tshisekedi a fini par comprendre qu'il était temps pour lui de changer le fusil d'épaule. Voilà ce qui justifie le sens de sa dernière option, celle de collaborer plutôt avec la SADC.

Avec elle, les choses sont au stade des conditions préalables que la RDC devra remplir avant qu'elle ne s'engage à y déployer ses troupes. La SADC veut en premier lieu, en guise de garantie, la tenue en République Démocratique du Congo d'un dialogue politique issue de l'accord-cadre.

Norbert Luyeye pense que pour Félix Tshisekedi, lorsqu'on parle du dialogue, c'est bien lui qui doit l'organiser, alors que lorsqu'il est question de l'Accord-cadre, il finit par comprendre qu'aller à ce dialogue, il risquera de buter à l'incompatibilité qu'il y a entre les 6 points d'engagement pris par le gouvernement, surtout le pont 5 de l'acte d'engagement renouvelé qui prévoit la réforme structurelle des institutions de l'Etat, et la continuité de son régime.

Pour l'Union des Républicains et alliés, faire la résistance de ne pas vouloir s'impliquer à la tenue du dialogue politique issu de l'accord-cadre risque d'ouvrir une troisième voie pour débloquer la crise.

Pendant ce temps, pour résoudre ce conflit, l'Union des Républicains et alliés exigent la présence au sein de ce dialogue de tous le groupes armés congolais de l'Est du pays, du Grand Katanga, du Grand Bandundu et du Plateau de Bateke, sans oublier la délégation des Notables et Chefs coutumiers de 26 provinces de la République Démocratique du Congo.