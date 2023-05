Congo-Kinshasa: 2023 - Seth Kikuni Masudi confirme sa candidature à la présidentielle de décembre prochain

En rapport avec les élections qui se pointent à l'horizon, le parti Piste pour l'Emergence a annoncé, ce mercredi 24 novembre 2023, la candidature de son autorité morale, M. Seth Kikuni Masudi à la présidentielle du 20 décembre 2023. C'était au cours du Congrès ordinaire dudit parti, tenu à l'Hôtel Reine de la Paix, que le coordonnateur de cette formation politique, Ramazani Shabani a fait cette annonce devant les médias et convives.

Hormis le congrès ordinaire, le parti cher à Seth Kikuni, Piste pour l'Emergence, a notamment célébré en cette même journée l'anniversaire du parti. Avant la prise de parole de l'autorité morale de Piste pour l'Emergence, le Coordonnateur du parti, Me Ramazani Shabani a, lors de sa présentation du parti, rappelé la détermination de cette formation politique :

« ... notre parti vise le rassemblement de tous les congolais soucieux de proposer de nouvelles solutions pour le développement de la République Démocratique du Congo. Les congolais y faisant partie partagent : la conviction d'un humanisme libéral fondé sur la responsabilité individuelle, la démocratie, les droits de l'homme et l'économie de marché ; l'ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir politique dans le but d'instaurer un Etat de droit qui permettra de vaincre la division et l'exclusion de l'une ou l'autre personne de la gestion de la République... », a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le candidat président Seth Kikuni Masudi a salué, particulièrement, les forces armées de la RDC qui montent la garde pour défendre la patrie dans les différents postes frontières en y mettant leur coeur. «Je n'oublie pas nos Martyrs et nos Vétérans qui, grâce à leur sacrifice, notre patrie conserve encore son intégrité territoriale.

Les mots sont vraiment insuffisants pour exprimer mes sentiments de gratitude à l'égard de tous nos martyrs... Je sais qu'ils ne peuvent plus nous entendre, alors, je m'adresse à toutes leurs familles, aux enfants qu'ils ont laissés derrière, aux familles des victimes de toutes les guerres et répression qu'a connue notre pays», a compati Seth Kikuni. Et ce, avant d'ajouter : "Le 28 Juillet 2018, Seth Kikuni était un nouveau visage pour la scène politique Congolaise et pour les électeurs congolais, mais le combat que j'avais choisi de mener n'était pas nouveau.

Il est en réalité un héritage, une accumulation de souffrances de plusieurs années d'histoire". Et de poursuivre, Fort de la doctrine fondée sur la sacralité de l'être humain comme Individu (Ki-bomoto ya Moto nyonso), Fort de la vision centrée sur l'amélioration des conditions matérielles de chaque personne, Fort de leur devise «Mobiliser-Organiser-Transformer», il accepte solennellement d'être le candidat président de la République pour son Parti Piste pour l'Emergence, dans le but de travailler pour créer les conditions favorables de la consécration de la sacralité de chaque personne, de l'amélioration de ses conditions matérielles et de l'émergence de la RDC.

«Au nom de tous les membres de Piste Pour l'Emergence réunis en ce lieu, j'affirme et réaffirme mon total dévouement à cette cause et je rappelle à tous ceux qui croient en nous, à ceux qui nous soutiennent de près ou de loin que : La politique pour nous ne sera pas un terrain où nous ferons passer l'intérêt personnel devant l'intérêt collectif, ne sera pas une salle d'attente où nous renierons nos principes et nos convictions profondes au nom des accords obscurs, ne sera pas un lieu de rassemblement avec ceux qui n'ont aucune cohérence intellectuelle,

dont les principes sont foulés aux pieds comme des personnes corrompues, sans dignité et sans honneur, ne sera pas un lieu de débats stériles autour des visions floues mal articulées qui changent à chaque heure de la journée sous l'effet de billets verts, ne sera pas un lieu de divertissement avec ceux qui changent de forme, de déguisement en fonction de la situation, ceux qui renient ce qu'ils ont dit hier et oublieront demain ce qu'ils ont dit aujourd'hui.

La politique pour nous sera pleine de principes, pleine d’œuvres palpables, pleine de traces visibles, pleine de pensées cohérentes ; la politique pour nous sera d'une richesse de vision qui verra au-delà de l'horizon, d'une richesse des projets chiffrés de ce que nous voulons que la République Démocratique du Congo soit pour elle-même,

pour l'Afrique et pour le monde, d'une richesse des idées stratégiques constamment justifiée qui planifiera leviers, piliers et timing pour les étapes à franchir, d'une richesse des lois et des valeurs que nous consacrerons pour atteindre nos objectifs ; la politique pour nous sera pleine de passion, de dévotion de loyauté au service de la nation congolaise. A aucun moment, nous n'oublierons d'où nous venons. A aucun moment, nous n'oublierons où nous allons», a-t-il déclaré.

«La RDC n'est plus sans piste, Piste c'est vous, Piste c'est nous, Piste c'est l'émergence», est le thème qui a été retenu en cette journée qui a rassemblé les cadres et partisans de Piste pour l'Emergence venu de tous les quatre coins de la ville de Kinshasa.