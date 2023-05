Guinée: Projet de 'nouvelle constitution' - Quelques raisons de douter de son avenir

opinion

C'est bien beau de dire partout que l'on va élaborer une constitution qui défie le temps et qui résiste à toutes les tentations. Mais la réalité des choses et les approches utilisées, ne trahissent-elles pas systématiquement ces voeux et prétentions ? De nos jours, quelles sont les évidences ?

En fait, les gènes du véritable problème de notre société demeurent toujours et se traduisent en jeu de dupes en forme de cycle vicieux : les dirigeants civils échouent dans la gouvernance et les chefs militaires se donnent une raison d'intervenir sur le champ politique en profitant de la faiblesse des institutions et du manque de maturité des populations qui croient naïvement que les uns sont différents des autres alors qu'ils sont tous responsables et complices dans l'échec du pays. Donc c'est évident qu'on bouge, mais c'est pour tourner en rond.

Dans mon livre #AgirPourLaGuinée, j'ai clairement traité cette problématique en m'interrogeant en ces termes : "La Guinée aurait-elle un problème de constitution ou de grandeur de ses dirigeants ?". Je vous invite à le lire pour découvrir ma contribution sur ce sujet. Pour ma part, j'estime que le débat dit constitutionnel en cours est mal posé; donc la viabilité du projet est questionnable.

Bonne chance à la Guinée !

Président du MoDeL