Afrique: Coupe de la Confédération de la CAF - Les Young Africans visent les étoiles

Les Young Africans de Tanzanie, affectueusement surnommés Yanga, poursuivent leur belle aventure. Ils sont devenus la première équipe tanzanienne à disputer la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF.

C'est seulement la deuxième équipe tanzanienne, après leur grand rival Simba SC en Coupe de la CAF en 1993, à disputer une finale continentale. Yanga veut aller jusqu'au bout et décrocher leur tout premier titre continental.

Wanajangwani a été reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en Ligue des Champions TotalEnergies CAF. Ils ont été battus 2-1 au total par les Soudanais du Al Hilal au deuxième tour. La douleur de cet échec leur aura servi de carburant pour lancer leur parcours mémorable en Coupe de la Confédération.

Au tour de cadrage, ils ont battu le Club Africain de Tunis 1-0 sur l'ensemble des deux manches. Après un nul vierge à domicile, ils sont allés remporter le match retour à Tunis pour décrocher leur ticket de qualification pour la phase de groupes.

Tirés au sort dans le groupe D, ils ont terminé en tête avec 13 points, devançant les Tunisiens de l'US Monastir à la différence de buts. Ils ont eu quatre victoires en six matches, un match nul et une défaite. Leur seule défaite a été concédée sur le terrain de l'US Monastir 2-0 tandis que leur match nul a été réalisé face au Real de Bamako 1-1.

Yanga a battu les géants et doubles vainqueurs du TP Mazembe à domicile et à l'extérieur, Monastir et Bamako à Dar es Salaam.

En quarts, leur victime avait pour nom Rivers United, club nigérian, battu 2-0 sur l'ensemble des deux matches. La victoire à l'extérieur au match aller leur a suffi après un match nul 0-0 au match retour à Dar Es Salam.

En demi-finale, ils ont affronté les Marumo Gallants d'Afrique du Sud, s'imposant 4-1 au total, avec une victoire 2-0 au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam et une victoire 2-1 en Afrique du Sud.

Les Young Africans ont eu un solide bilan à domicile dans la compétition. Le match aller des barrages contre le Club Africain de Tunis et le match retour des quarts de finale contre les Rivers, tous soldés par des nuls vierges, sont les seuls qu'ils n'ont pas pu remporter à la maison.

Joueurs à surveiller

L'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele a été l'homme providentiel de Yanga. L'attaquant congolais a joué un rôle crucial dans leur course vers la finale en étant impliqué sur neuf buts en 10 matches. Il a marqué six buts et offert trois passes décisives.

Le gardien Djigui Diarra a également été un mur pour Yanga, avec ses cinq clean sheet en neuf matches. Des statistiques qui se sont révélées vitales pour que Yanga se qualifie pour la finale.

Au milieu de terrain, l'Ougandais Khalid Aucho a été un héros de l'ombre. Son calme, avec ou sans le ballon, a été vital pour Yanga.

Parcours de l'USM Alger en Coupe de la Confédération de la CAF 2022-23

Deuxième tour -

Match aller

ASC Kara 0 - USM Alger 2

Match retour

USM Alger 2 - ASC Kara 1

L'USM Alger gagne 4-1 sur l'ensemble des deux matches

Tour de cadrage

Match aller

Cape Town City 0 - USM Alger 0

Match retour

USM Alger 1 - Cape Town City 0

L'USM Alger gagne 1-0 sur l'ensemble des deux matches

Phase de groupes

USM Alger 3 - Saint Eloi Lupopo 0

Al Akhdar 1 - USM Alger 1

USM Alger 2 - Marumo Gallants 0

Marumo Gallants 2 - USM Alger 0

Saint Eloi Lupopo 1 - USM Alger 1

USM Alger 4 - Al Akhdar 1

Quart de finale

Match aller

USM Alger 2 - ASFAR 0

Match retour

ASFAR 3 - USM Alger 2

L'USM Alger gagne 4-3 au total

Demi-finale

Match aller

ASEC Mimosas 0 - USM Alger 0

USM Alger 2 - ASEC Mimosas 0

L'USM Alger gagne 2-0 au total