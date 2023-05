Afrique: Souleymane Alio - Je rêve de devenir un grand joueur au service de mon pays

interview

Auteur de performances remarquables lors de la CAN U17 TotalEnergies, Algérie 2023 disputée du 29 avril au 19 mai 2023, Souleymane Alio a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Buteur deux fois dans la compétition, le jeune avant-centre a également été élu Homme du match à deux reprises, contre le Cameroun et face au Nigéria.

Ses qualités auront principalement marqué les membres du Groupe d'Etude Technique de la compétition qui l'ont désigné meilleur joueur du tournoi.

Dans un entretien accordé à Cafonline, le joueur de 16 ans, 1,88m et 60 kg, s'exprime sur sa distinction « inattendue ». Il revient également sur la compétition et évoque ses ambitions.

Qui est Souleymane Alio ?

Je suis né de père Burkinabè et de mère Malinké. Je suis né en Côte d'Ivoire où j'ai commencé à jouer. C'est à l'occasion d'une sélection que je suis venu au Burkina, je joue actuellement dans le club "News Stars" du Burkina (3e division), club d'Ahmed Thomas.

Qu'est- ce que ça représente pour vous d'être nommé meilleur joueur d'une compétition comme la CAN U17?

Je dis d'abord merci à Dieu, au staff technique et à tous mes coéquipiers. C'est bien grâce au collectif que j'ai été distingué. C'est donc un grand honneur pour moi de recevoir toutes ces distinctions. Une telle distinction me pousse à travailler davantage pour aller plus loin.

Avez-vous été surpris par le titre de meilleur joueur de la compétition ?

J'ai fait mon jeu et les observateurs ont fait leur choix. Je ne m'y attendais vraiment pas. D'autres joueurs de plusieurs équipes ont également excellé. Je salue et reconnais le talent de tous.

Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle depuis Ouagadougou ?

J'ai crié: "Ah oui!". J'étais vraiment heureux. Et je me suis posé une question : "Moi qui ai raté un penalty ?"

Justement, dites-nous ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez raté le dernier tir du Burkina qui qualifiait le Sénégal pour la finale ?

Je me suis dit intérieurement :"J'ai tout gâché. Pas vrai». J'étais un peu déçu parce que l'objectif, c'était de remporter la coupe et il me fallait réussir ce dernier tir pour espérer la suite, la finale, la coupe. Mais je rends grâce à Dieu pour tout.

Être meilleur joueur de cette CAN faisait-il partie de vos objectifs?

Pas vraiment ! Mon objectif, en venant à cette CAN, c'était de donner le meilleur de moi à chaque match et d'aider l'équipe à engranger les meilleurs résultats, surtout que le premier objectif commun était la qualification pour le prochain Mondial.

Qu'est ce qui, selon toi, a fait la force des Étalons du Burkina pendant ce tournoi ?

La force de notre équipe était basée sur la solidarité. On avait tellement envie d'offrir des instants de joie à notre peuple qui traverse des moments difficiles. Pour cela, seule la solidarité dans l'engagement pouvait nous y aider.

Et la propre force d'Alio?...

Ma propre force était la concentration. Encore et toujours la concentration.

Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'immédiat comme projet ou ambition quand on vient d'être élu meilleur joueur d'une CAN?

C'est de viser haut et avoir un contrat professionnel dans les règles. Je rêve de devenir un grand joueur professionnel et représenter dignement mon pays à l'international. Et pour ça, je sais que ça demande beaucoup de travail. Je vais tout donner pour y parvenir.

Plusieurs joueurs, après avoir brillé à des éditions de la CAN U17 ont eu une suite de carrière fantastique, comme Victor Osimhen, Patson Daka...Rêvez- vous d'un destin similaire ?

Évidemment, je rêve d'un destin similaire. C'est le sens de mon engagement dans le foot. Toujours viser le sommet.

Comment avez-vous trouvé le niveau du tournoi?

Le niveau était élevé et intense et je m'y attendais vraiment. Les différentes équipes ont procuré un jeu très appréciable.

Quel est le modèle d'Alio en tant que joueur ?

Mon modèle c'est Karim Benzema. Je pense qu'avec beaucoup de travail, je pourrais devenir comme lui.

Et votre club de rêve...?

Réal Madrid ! J'aime ce club parce que j'aime sa manière de jouer. J'aime aussi ce club parce que mon premier idole, Cristiano Ronaldo y a joué.

Quelle a été le meilleur match du Burkina et d'Alio dans cette CAN?

Le match contre le Sénégal en demi-finale! Quand bien même on a perdu sur tirs au but et que j'ai justement manqué mon penalty. Avant le match, le Sénégal était présenté comme la meilleure équipe, l'équipe qui n'avait jamais encaissé depuis le début du tournoi. Sur le terrain, vous avez vu.

Le Burkina était le premier à inscrire un but au Sénégal et nous sommes les seuls invaincus face au Sénégal. Je considère que les tirs au but, c'est une question de chance. Nous méritions de jouer cette finale. Mais Dieu en a décidé autrement.

A qui dédiez-vous votre titre de meilleur joueur et les 2 trophées d'homme du match de la CAN U17?

Je dédie mes trophées, d'abord aux forces combattantes du Burkina. Ensuite à tout ce peuple burkinabé qui n'a cessé de nous soutenir. Je les dédie également à l'encadrement technique qui m'a fait confiance, à tous mes coéquipiers, car seul, je ne pouvais rien.

Votre mot de fin

J'ai vécu une CAN formidable. Je remercie le peuple burkinabé pour tout son soutien. Merci pour tout. Je promets de tout donner pour faire honneur à mon pays. Ce n'est que le début du commencement. (rires)