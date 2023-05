Sénégal: Musique - Le groupe Xalam 2 annonce son retour avec « Retour aux sources', son nouvel album

Dakar — Le mythique groupe musical Xalam 2 va faire retour sur scène internationale avec un nouvel album intitulé "Retour aux sources", a annoncé son attaché de presse Afrique et international, Fatou Kassé-Sarr.

"Xalam 2, le groupe sénégalais légendaire est heureux d'annoncer son retour sur la scène internationale, après de nombreuses années d'absence. Ils [ses musiciens] nous reviennent avec un nouvel album intitulé +Retour aux sources+", a-t-elle indiqué dans une note de présentation du groupe et de son nouvel album.

Le groupe se produira en concert exceptionnel au Pan Piper, à Paris, le 7 juillet 2023. Ce concert est organisé par Afrikconsult"

"Fondé dans les années 70, le groupe Xalam 2 a marqué des générations avec sa musique inspirante et engagée. Après de nombreuses années d'absence, Xalam 2 est de retour sur la scène internationale, prêt à enflammer les coeurs avec leur talent inimitable", a déclaré Fatou Kassé-Sarr.

Xalam 2 est un groupe phare de la scène musicale sénégalaise et africaine contemporaine. Possédant une identité musicale d'une originalité proprement inouïe, il évolue librement entre mbalax, jazz, et musiques africaines. Ce groupe explore au maximum les possibilités rythmiques qui semblent illimitées et génèrent des chansons détonantes, à forte intensité rythmique.

"Avec talent et audace, le groupe Xalam 2 a ainsi réussi à créer un univers sonore hybride en expansion continue résultant d'un exigeant parcours de recherche musicale qui les a conduits à travers le Sénégal pour explorer les rythmes et instruments traditionnel du pays (mbalax des Wolofs, ndëpp des Lébous, musique Peule, Sahourouba et bougarabou des Diolas de Casamance, ndioup des Sérères, Mandingue...)", selon la note de présentation.