Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption- Le gouvernement ivoirien ratifie un décret

Le gouvernement de Côte D’Ivoire a adopté en Conseil des ministres, le mercredi 24 mai 2023 à Abidjan-Plateau, un décret portant ratification du protocole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sur la lutte contre la corruption.

« Cette convention adoptée en décembre 2001 par les 15 États membres de la Cédéao vise à renforcer la coopération et à promouvoir dans l’espace communautaire des mécanismes efficaces pour prévenir, réprimer et éradiquer la corruption », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

Cette convention prévoit un cadre de coopération, d’entraide judiciaire et d’assistance entre États membres, en vue de faciliter la poursuite et la répression des actes de corruption en Afrique de l’Ouest.

Selon le dernier rapport de l’Indice de Perception de la Corruption (Ipc) 2022 de l’Organisation non gouvernementale Transparency International paru ce 31 janvier 2023, la Côte d‘Ivoire a gagné six places dans le classement de perception et obtenu un point dans le rang en passant de 36/100 à 37/100. Classée 99e sur 180 pays, la Côte d’Ivoire peut se réjouir d’avoir gagné 06 places en passant du 105e en 2021 au 99e rang en une année.