Afrique de l'Ouest: Evolution satisfaisante de l'activité économique

Le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, a fait le point sur la situation économique et financière de son pays (fin décembre 2022 et premier trimestre 2023) dans un contexte international tendu et d'hyper-inflation.

Dans la zone UEMOA (8 pays), le taux de croissance est estimé à 5,7% contre 5,9% en 2021 avec un taux d'inflation moyen de 7,1 % contre 3,5 % en 2021.

Au Togo, a indiqué 1e ministre, la conjoncture économique comparée à 2021 est caractérisée par une évolution globalement satisfaisante de l'activité économique reposant notamment sur une bonne dynamique observée dans le trafic portuaire et aéroportuaire avec une hausse du niveau de financement de l'économie au profit notamment des petites et moyennes entreprises.

De manière spécifique, au niveau des systèmes financiers décentralisés (SFD), le volume de nouvelles mises en place de crédits s'est établi à 255,2 milliards de Fcfa en 2022 contre 196,8 milliards en 2021.

L'encours de crédit des SFD est de 288,2 milliards contre 225,7 milliards il y a un an.

Les évolutions conjoncturelles en 2022 restent globalement en phase avec les estimations et prévisions du cadre macroéconomique. Les estimations tablent sur une croissance du PIB réel de 5,8% en 2022 contre 6% en 2021.

La plupart des banques centrales (FED, BCE et BOAD) ont procédé à un resserrement des politiques monétaires rendant de plus en plus difficiles les financements sur les marchés financiers.

Ils sont devenus rares et plus onéreux.

Face à ces difficultés et tenant compte de la nécessité de prioriser les dépenses, le gouvernement a engagé des analyses afin d'ajuster ses prévisions de dépenses pour l'année 2023.

Ce qui devrait conduire logiquement à un collectif budgétaire.

Globalement, le Togo fait preuve de résilience grâce aux réformes structurelles menées depuis des années.