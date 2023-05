Bénin: Forafricc - Trois start-up béninoises à Dakar à la recherche d'investisseurs

Dakar — Trois start-up venant du Bénin participent au troisième Forum africain pour les industries culturelles et créatives (Forafricc), ouvert mercredi à Dakar, pour partager leurs projets et rencontrer des investisseurs.

Il s'agit notamment de "Fruit fiber fabric", "Make it happen" ou encore "Gléxwé Festival", qui sont présentes dans la capitale sénégalaise à l'occasion de ce forum initié par le chanteur et homme d'affaires sénégalais Youssou Ndour.

Le projet « Fruit fiber fabric », créé il y a deux ans à la suite du Covid-19 et spécialisé dans la transformation des fibres d'ananas en textile végétal, est inspiré de ce qui se fait aux Philippines en Asie du sud-est dans ce domaine, a expliqué Stéphanie Ossé, sa coordinatrice.

« Notre challenge est que le Bénin ait son propre textile végétal. Nous travaillons avec un laboratoire basé à Cotonou. Et notre réflexion était de valoriser un déchet agricole et de lui apporter une valeur qui répond à un besoin local, sous-régional et international parce que notre textile s'adresse à l'industrie de la mode éthique », a expliqué Mme Ossé.

Elle expose dans son stand dressé dans le village de l'économie créative, village de l'économie installé à l'ancien Palais de justice de Dakar, au Cap Manuel, quelques prototypes de vêtements faits à base de ce textile végétal en collaboration avec des associations de femmes et des artisans dont le but est de leur assurer un bien-être social et économique.

« Nous attendons des rencontres et des investisseurs qui vont nous permettre de consolider le développement de notre projet. Cela peut être des partenariats opérationnels, économiques et créatifs », a soutenu la coordinatrice du projet « Fruit fiber fabric ».

L'entreprise « Make it happen » spécialisée dans l'ingénierie culturelle depuis plus de quinze ans, ambitionne à travers son projet dénommé « Le trône de Béhanzin » (Onzième roi d'Abomey) de revisiter le palais royal, à travers un parc à thème et une comédie musicale retraçant ses combats épiques contre les colons français.

« Nous proposons aux visiteurs une expérience d'immersion dans le palais pour assister à des scènes de vie de la cour. Nous sollicitons pour cela des investissements et des mécènes pour soutenir ce projet qui offre une expérience unique et divertissante pour tous les visiteurs », a soutenu le responsable du projet, l'artiste Amir Alli.

Son compatriote Jean-François Amou est aussi venu participer au Forum for africa des industries culturelles et créatives afin de trouver un partenaire pour son projet « Gléxwé festival » dont l'ambition est de valoriser le patrimoine musical et les instruments traditionnels de la ville mémoire d'Ouidah au Bénin.

Toutes ces start-up béninoises financées déjà par la Banque mondiale ont été invitées par Youssou Ndour pour venir partager leur expérience au Forafricc.

Des start-up sénégalaises sont aussi représentées à ce rendez-vous.