Sénégal: Ousmane Sonko - « Soit Macky recule ou on le déloge du palais »

Quelques heures après la réquisition du procureur dans l'affaire Sonko contre Aby Sarr, l'opposant qui n'avait pas pris part à l'audience a depuis sa résidence de Ziguinchor réagi à cette nouvelle tournure.

Devant une foule qui rappelle sa popularité, casquette treillis grise et t short vert et au milieu d'une armée de fardes corps, le maire de Ziguinchor a loué le soutien populaire à sa cause avant de rajouter: "Ma caravane pour Dakar, je l'appelle la marche de la liberté, soit Macky Sall recule et on sait qu'il ne le fera pas ou on va le déloger du palais..." .

Et naturellement pour cette marche qui semble être un tournant décisif dans la friction Macky-Sonko, le troisième de la dernière présidentielle et qui passe pour le chouchou des jeunes compte sur ses militants de Ziguinchor à Dakar pour grossir les rangs de sa caravane.

En attendant cette marche de la liberté les yeux sont tournés vers le premier juin date de la sentence dans l'affaire Sonko vs Aby Sarr.