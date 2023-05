Cote d'Ivoire: Coopération dans le complexe forestier de Taï-Grebo_Krahn-Sapo - Le Comite bilatéral de pilotage a tenu sa 7e Réunion à Monrovia

Ivoiriens et Libériens se sont retrouvés les 18 et 19 mai 2023, à Monrovia, au Liberia dans le cadre des travaux de la 7e Réunion du Comité bilatéral de pilotage (Bsc) pour la coopération dans le complexe forestier de Taï-Grebo - Krahn-Sapo (Tgks) entre leurs deux pays, pour améliorer la collaboration en matière de gestion et de conservation des ressources naturelles communes susmentionnées.

Les travaux ont été financés et organisés conjointement par des organes gouvernementaux dont le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), le ministère des Eaux et Forêts et la Société de développement des forêts (Sodefor) pour la Côte d'Ivoire.

Pour la partie libérienne, ont apporté leur contribution technique et financière la Forestry development authority (Autorité de développement forestier ou Fda) et l'Environmental protection agency (Agence de protection de l'environnement ou Epa).

La réunion a également bénéficié de l'appui de partenaires de conservation dont l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) à travers le Programme pour la Biodiversité et le développement à faibles émissions en Afrique de l'ouest (Wabiled), le ministère allemand de la Coopération (Bmz) par l'intermédiaire de son agence technique, la Giz. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'Union européenne (Ue) par le biais du Programme d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique de l'ouest (Papfor) ont également apporté leur soutien aux travaux.

Des progrès indéniables enregistrés

Les objectifs de la 7e réunion du Bsc portaient spécifiquement sur la révision et l'évaluation des progrès accomplis dans l'application des mesures convenues à la réunion de novembre 2018.

Il s'agissait donc d'informer les partenaires et les parties prenantes sur les efforts de coordination, d'encourager leur participation, d'échanger les expériences et les bonnes pratiques.

Les participants ont aussi travailler à explorer les synergies pour améliorer la collaboration, d'aborder la possibilité d'une réunion de coordination des partenaires du Tgks et d'élaborer une feuille de route pour la signature d'un protocole d'accord (MoU) du Tgks à titre d'accord-cadre bilatéral.

Des échanges, il ressort qu'en favorisant la coopération transfrontalière et en renforçant la coordination entre les divers partenaires, la réunion a obtenu des résultats tangibles au nombre desquels l'établissement d'un mécanisme de coordination, l'échange des connaissances et des bonnes pratiques.

L'exploration des synergies potentielles, l'élaboration d'une feuille de route pour le MoU/accord-cadre bilatéral Tgks, tout en faisant des choix stratégiques pour les prochaines étapes afin d'assurer une collaboration continue, figurent en bonne place dans les résultats enregistrés.

Un exemple de partenariat

À l'occasion, Vincent Beligne, conseiller technique pour le projet Tgks de la Giz Côte d'Ivoire, a déclaré : « La 7e réunion du Comité bilatéral de pilotage est une étape importante dans le cadre de nos efforts constants visant à améliorer la collaboration transfrontalière pour la gestion et la conservation du Complexe forestier de Taï-Grebo - Krahn-Sapo. En travaillant de concert avec nos homologues au Liberia et nos précieux partenaires, nous pouvons produire un impact durable sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources dans la région. »

Pour sa part, Dr Nouhou Ndam, spécialiste de la conservation de la biodiversité sur le programme Wabiled, a indiqué : « Nous sommes ravis de participer à la 7e réunion du Comite bilatéral de pilotage, et de partager nos expériences et nos bonnes pratiques. Cette réunion a été une occasion unique de renforcer la collaboration entre les parties prenantes et d'explorer les synergies qui contribueront à la réussite à long terme de l'initiative transfrontalière. Ensemble, nous pouvons réaliser notre objectif commun visant à préserver la biodiversité unique du complexe du paysage forestier du Tgks. »

Établi à Abidjan en 2009 au cours de la première réunion bilatérale visant à améliorer la collaboration transfrontalière, le Comite bilatéral de pilotage du Tgks a joué un rôle crucial pour la promotion de la coopération transfrontalière et la réalisation de la vision commune de conservation de la biodiversité et de gestion durable et participative des ressources naturelles dans le paysage forestier du Tgks, tout en maintenant les besoins des communautés au premier rang des priorités.